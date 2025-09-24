「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」東京SP公演生配信チケットを安く買う方法

10月19日開催の「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」東京SP公演(3公演)が、エンターテイメントサイト「au Live Streaming」で生配信される。
「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」は、ファイナルステージ最多の全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る特別なツアー。
イベントはいずれの公演も二部構成で、第1部では、仮面ライダーガヴの新たなストーリーで「ファイナルステージ」を。第2部では、各地で番組を彩ったキャストが加わり、秘話満載のトークとミュージックライブ「オーバートーク&マスターライブ」を披露。そして、ツアー最終日となる10月19日は、東京スペシャル公演で生配信を実施する。
配信チケットは、Pontaパス会員であれば1枚につき500円割引(合計最大1,500円割引)で購入可能。アーカイブ視聴付きで、会場に行けなくてもファイナルステージをいつでもどこでも余すことなく楽しむことができる。さらに、チケットを購入すると、購入者特典として「ファイナルステージオリジナルゴチゾウ」が付いてくる。
配信・公演日時
・2025年10月19日
10:00回(OPEN 9:15 / START 10:00)
13:30回(OPEN 12:45 / START 13:30)
17:00回(OPEN 16:15 / START 17:00)
販売価格
・1公演視聴券
一般価格:4,800円(税込/送料込)
Pontaパス会員価格:4,300円(税込/送料込)
・3公演セット視聴券
一般価格:12,400円(税込/送料込)
Pontaパス会員価格:10,900円(税込/送料込)
販売期間
2025年9月21日9:30～10月26日21:00
視聴期間
ライブ配信終了後準備整い次第開始～2025年10月26日23:59