「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」東京SP公演生配信チケットを安く買う方法

10月19日開催の「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」東京SP公演(3公演)が、エンターテイメントサイト「au Live Streaming」で生配信される。

「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」は、ファイナルステージ最多の全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る特別なツアー。

イベントはいずれの公演も二部構成で、第1部では、仮面ライダーガヴの新たなストーリーで「ファイナルステージ」を。第2部では、各地で番組を彩ったキャストが加わり、秘話満載のトークとミュージックライブ「オーバートーク&マスターライブ」を披露。そして、ツアー最終日となる10月19日は、東京スペシャル公演で生配信を実施する。

配信チケットは、Pontaパス会員であれば1枚につき500円割引(合計最大1,500円割引)で購入可能。アーカイブ視聴付きで、会場に行けなくてもファイナルステージをいつでもどこでも余すことなく楽しむことができる。さらに、チケットを購入すると、購入者特典として「ファイナルステージオリジナルゴチゾウ」が付いてくる。

配信・公演日時

・2025年10月19日

10:00回(OPEN 9:15 / START 10:00)

13:30回(OPEN 12:45 / START 13:30)

17:00回(OPEN 16:15 / START 17:00)

販売価格

・1公演視聴券

一般価格:4,800円(税込/送料込)

Pontaパス会員価格:4,300円(税込/送料込)

・3公演セット視聴券

一般価格:12,400円(税込/送料込)

Pontaパス会員価格:10,900円(税込/送料込)

販売期間

2025年9月21日9:30～10月26日21:00

視聴期間

ライブ配信終了後準備整い次第開始～2025年10月26日23:59