“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。決勝初進出を決めたお笑いコンビ・元祖いちごちゃん(植村侑史、ハイパーペロちゃん)に喜びや意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。

植村:僕は真っ白でしたね。発表されたら泣くんじゃないかなと思ったんですけど、レインボーが泣いているのを見て引いちゃいました(笑)。ペロちゃんも発表前に「俺、泣いちゃうわ」と言っていたんですけど、ゲロ吐きそうになっていたので(笑)

ペロちゃん:ちょっと気持ち悪くなっちゃって。呼ばれて「あー!」って、緊張と驚きで(笑)

植村:プレッシャーはなかったんですけど、ここまで来たら勝ちたいというのがあったので。

――お互いに声を掛け合いましたか?

植村:「耐えろよ!」「吐くなよ!」と耳打ちしていました。マジでやめてと思って(笑)

――決勝初進出となりましたが、今年力を入れてきたことや昨年までと変えたことがありましたら教えてください。

植村:自分たちの中核になる部分も変えなきゃいけないのかとずっと迷っていたんですけど、今年は逆に変えず、今認められてなかったところをもっと伸ばしてやろうと思って、そこが一番よかった点かもしれないです。僕らは間を使ったり、闇落ちしたようなセリフをけっこう吐くんですけど、そういうのをどんどん伸ばしていった感じです。

ペロちゃん:けっこうネタをブラッシュアップしました。ほかの芸人さんにアドバイスをもらったりして、少しずつネタをよくするというか、一個一個のネタに向き合ったかもしれません。

植村:勝ちたい欲が出てきて。

ペロちゃん:準決勝に上がるのも5年ぶりで、2020年はコロナでお客さんが少なくて1日目も2日目もスベッてしまって、悔しくて涙を流して。5年ぶりにリベンジの思いでした。

辞めようと思ったことも「『M-1』1回戦で落ちたときは本当に…」

――勝ちたい欲が出てきたとのことですが、これまでは今年ほどの勝ちたい欲はなかったということでしょうか。

植村:ずっと強気でしたが、結果が出なかったので。

ペロちゃん:辞めそうになるときもありました。

植村:2～3年前に『M-1』1回戦で落ちたときは本当に辞めようかなと思いました。こんなんで落ちちゃうんだと思って。

ペロちゃん:YouTubeやTikTokをやった方がいいんじゃないかという話もあったし、もがいていました。

植村:でもYouTubeとかではなく、お笑いでいきたいという気持ちがずっとあったので、向き合っていました。

――アドバイスをもらったり影響を受けたりした芸人仲間を教えてください。

植村:モダンタイムスさんと虹の黄昏さんの2組が大きいです。ライブが終わったら僕らはだいたい外で飲むんですよ。いまだに外飲みなんです。寒い日も暑い日も外なので早く店で飲みたい(笑)。ネタ作りも外でやっているので、僕らめちゃくちゃ黒いんです。

ペロちゃん:バイト先に芸人のウルトラスーパーコバタナックスの田中(祐司)くんと4000年に一度咲く金指さんがいて、休憩時間にお笑いの話をして、お笑い尽くしだったなと。バイトでも考えて、相方ともずっとネタ合わせをやっていて、お笑いのことをずっと考えた1年だったのかなと思います。

――ファイナリストの顔ぶれを見てどう思いましたか?

植村:地下ライブじゃんって思いました(笑)

ペロちゃん:みんな知り合いで、楽屋がそんな緊張しなくて、楽しくできそうです。