ローソンは9月30日より、ジューシーなフライドチキン「まんまる鶏 七味」を全国の「ローソン」にて販売している。
7月の発売以来、好評のジューシーなフライドチキン「まんまる鶏」に、このほど、新しい味わい「七味」が仲間入り。
ガブ!じゅわ! としたジューシーさと肉肉しさはそのままに、衣も肉も七味の辛さがしっかりと楽しめるように仕立てられている。価格は259円。
