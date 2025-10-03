ローソンは、10月7日から全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100 除く)で「ノラネコぐんだん おいしいパンさがし」キャンペーンを実施する。

本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルパンの販売などを行う。

先着・数量限定でもらえる!オリジナルステッカー

キャンペーン期間(10月7日7:00～10月20日※または景品がなくなり次第終了)に対象のパンを2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルステッカー」を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計5枚まで。

対象商品はオリジナルパンと推しパンマーク商品。なお全国と沖縄地域では対象商品が異なる。

オリジナルパン発売!

10月7日～11月3日の期間中、オリジナルパン「ノラネコぐんだん チョココロネ」(ローソン標準価格171円)を販売する。沖縄地域では商品仕様と価格が異なる。

ノラネコぐんだん チョココロネ(ローソン標準価格171円)

リポストキャンペーン

10月7日ポスト後～10月13日23時59分の期間中にローソン公式X アカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストをリポストすると、抽選で1名に「ノラネコぐんだん ぬいぐるみ はんせい S 8 匹セット」をプレゼントする。

ノラネコぐんだん ぬいぐるみ はんせい S 8 匹セット

@Noriko Kudoh/Hakusensha (C)Lawson, Inc.