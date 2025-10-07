ローソンは10月7日より、秋のマチカフェ定番メニュー「ほうじ茶ラテ」を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソンのマチカフェ「ほうじ茶ラテ」は、ふわっと広がるほうじ茶の香りと、しっかりとしたコクが特長のホットドリンク。香り高い「砂煎り焙煎」と、コク深い「直火焙煎」のほうじ茶葉を組み合わせ、マチカフェこだわりの生乳100%牛乳で仕上げられている。価格はMサイズ260円。
※一部店舗では取扱いがない
※画像はすべてイメージ
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
