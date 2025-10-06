【10月7日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
10月7日以降に購入できるローソンの新作スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 抹茶やほうじ茶、チョコレートなど、素材の風味を活かした本格派が勢ぞろいしています。
「宇治抹茶ムース」(297円)
価格 : 297円
エネルギー : 194kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふわとろ食感の抹茶ムースにホイップを重ね、粒あんともちもち白玉を添えた和風スイーツが登場です。香り高い宇治抹茶の深い味わいが広がる贅沢な一品になっています。
「宇治ほうじ茶ムース」(297円)
価格 : 297円
エネルギー : 194kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
ふんわりとろけるほうじ茶ムースにきな粉クリームを重ね、粒あんと白玉をトッピングした一品が登場。香ばしさと優しい甘みが絶妙にマッチした、上品な味わいを楽しめる商品になっています。
「とろけるショコラシュー」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 212kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
なめらかでコクのあるとろけるチョコクリームを包んだシュークリームが登場です。口いっぱいに広がる濃厚なショコラの風味が魅力です。
「ノラネコぐんだん チョココロネ」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 295kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと
人気キャラクター『ノラネコぐんだん』とのコラボ商品が登場です。くちどけのよいブリオッシュ生地にチョコクリームをたっぷり詰めた、軽食としても食べられる一品になっています。
「濃密プラリネ チョコレートバー」(268円)
価格 : 268円
エネルギー : 216kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
フランス産チョコレートにヘーゼルナッツプラリネペーストを組み合わせたバーアイスが登場。濃厚なカカオの香りと香ばしいナッツの風味が口いっぱいに広がります。
まとめ
10月7日以降に登場する新商品は、「宇治抹茶ムース」や「とろけるショコラシュー」など、秋にぴったりな味わいが勢ぞろい! 濃厚なのに軽やかに食べられるローソンスイーツを、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用