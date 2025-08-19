通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」では、女性VTuberグループ・ホロライブの第4期生・天音かなたの初ソロライブの映像を、9月14日から10月13日まで配信する。

『Amane Kanata 1st Solo Live “LOCK ON”』

唯一無二の歌声と会場を埋め尽くすファンの熱気

配信されるのは、8月13日に東京・有明アリーナで開催された『Amane Kanata 1st Solo Live “LOCK ON”』。対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する全国のカラオケルームに配信する。

天音かなたが初のソロライブで見せた、観客の心を揺さぶる圧倒的なパフォーマンス。唯一無二の歌声と会場を埋め尽くすファンの熱気が、約2時間にわたりカラオケルームならではの迫力の音と臨場感あふれる映像でよみがえる。

視聴チケットは、1人あたり2,000円(別途室料)。限定グッズ付きのチケットでは、アクリルコースター付きが3,000円、アクリルキーホルダー付きが3,500円、アクリルジオラマ付きが4,000円で購入できる(1人あたり、別途グッズ送料・室料)。

サイン入りグッズプレゼントのキャンペーンも実施

この配信映像を視聴する様子を写真に撮影し、X(Twitter)に投稿すると、抽選で5人に「天音かなた直筆サイン入りライブポスター」をプレゼントするキャンペーンも実施。さらに、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗で天音かなたのソロ名義の楽曲を歌唱して応募すると、「天音かなた直筆サイン入りTシャツ」が抽選で5人に当たる。