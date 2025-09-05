Zoffは9月4日、グローバルブランドアンバサダーである目黒蓮さんを起用した、秋の新広告クリエイティブを公開した。

Zoff新広告クリエイティブを公開

秋の新広告クリエイティブ公開

今回の新クリエイティブでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、紫外線を100%カットするサングラスを"サンカットグラス"と名付け、目黒蓮さんが秋の装いに合わせて軽やかにかけこなす姿を通じて、"夏だけでなく、秋や冬も紫外線から目を守りながら、サングラスを楽しむライフスタイル"を提案する。

新広告クリエイティブで着用したサングラスは、9月5日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアで発売する。

「サンカットグラス ZN251G24_43A1 Boston x Brown」(11,100円)

ウィンドウ装飾を実施

一部店舗では、新ビジュアルによるウィンドウ装飾をする。対象店舗は原宿店、渋谷マークシティ店、ミカン下北沢店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店の5店舗。原宿店では9月5日より、他の店舗では2025年9月10日より順次展開する。

グランド東京渋谷店

アイウェアスタンドが3,000名に当たる

新広告クリエイティブ公開を記念し、「Zoff×目黒蓮 オリジナルアイウェアスタンド」が抽選で3,000名に当たるキャンペーンを実施する。

応募には、対象商品を1点以上購入し、レシート(オンラインストアの場合は注文書)を撮影のうえ、専用フォームから応募する必要がある。対象商品の購入期間は9月5日～10月19日まで、応募受付期間は9月5日～11月4日までとなる。