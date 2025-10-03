「進研ゼミ 小学講座」(ベネッセコーポレーション)のキャラクター「コラショ」をご存知でしょうか? コラショが登場するのは小学3年生までの講座なのですが、受講すると、教材としてコラショの目覚まし時計がもらえるんですよね。

その歴代目覚まし時計がこのほど、ミニチュアサイズになってガチャに登場することに! SNSは、当時を懐かしむ声で溢れています!

こちらが、「めざましコラショ」を再現したガチャ「めざましコラショ ミニチュアコレクション」です。登場初期のものから今年の最新機種まで、全5種が登場。大人になった元小学1年生のみなさんには懐かしく、現役1ねんせいにとっては、実物とお揃いで持つことができちゃう嬉しいラインアップになっています。どれが出るかはわかりませんが、思い出のコラショが出たら胸アツですね!

このニュースに、SNSでは「うーわなっつ!!笑」「上段の左のやつ持ってたww 年齢バレるやつwww」「コラショの目覚ましで起きる朝が大好きだった」と、懐かしむ声が続出。中には、10年も前の機種を今もなお使い続けている人もいるとか。すごいですね。

また、当時を思い起こし、「おはよう朝だよ!やったネやったネ今日も!頑張ろうねっ♪」「朝だよ!起きて!おっはよーー! ぴぴぴぴ ぴぴぴぴ ぴぴぴぴぴぴぴ」「ﾃﾃﾃﾃｯﾃﾃﾃﾃｯ おはよう 朝だよ!」などなど、アラームの音声をリポストする人も。勉強を頑張る子どもを応援してくれるめざましコラショですが、仕事や家事を頑張る大人のことも応援してくれるはず。ぜひゲットして、毎日持ち歩いてもいいかも。

なお、発売日は2026年1月の予定となっており、仕様や価格などはまだ公開されていないようです。気になる方は、続報のチェックをお忘れなく!