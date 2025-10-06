歌手でタレント・あのが9月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。スペシャルウィークとなる10月21日の放送に、くりぃむしちゅー・上田晋也がゲスト出演することを報告した。

あの

あの自らオファーすると「ブハハハ! 行くか!」

あのは、「ピョンス! ピョンス! なんと、上田晋也さんが来てくれるそうです」と上田のニックネームを連呼し、「マジで? すごくない? ヤバくない?」と大興奮。続けて、「めちゃくちゃ珍しいんだって。上田さんが『オールナイトニッポン』のゲストに来るの。オードリーさんの500回記念の放送に来て以来だよ?」と告白。実は、自らオファーしたこともあるそうで、「“来てほしいんですけど。しゃべりたい”って言ってたんだけど。“ブハハハ! 行くか!”みたいなテンションだったから。まさか来てくれるとは」とうれしそうに話した。

また、これまで多数のテレビ番組で、上田と共演してきたあの。「本当にうれしい。上田さんとちゃんと話せることがなかったから。トーク番組で振ってもらって話して、ツッコんでもらってばっかだったから。収録終わるとすぐいなくなっちゃうから(笑)」と話しつつ、「やったー! フルオート回だよ。僕が何もしなくても事が進む回。ホントに心が軽くなります。だって、全部任せればいいんだもん」と収録が待ち遠しい様子。上田とのラジオ初共演に、「マジでうれしい」と何度もつぶやきながら、「お楽しみに!」と呼びかけていた。