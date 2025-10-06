泣いたり笑ったり、ミルクを飲んだり、お昼寝をしたり……赤ちゃんの育児は癒しも苦労もいっぱい。YouTubeでは日本とイギリスのルーツを持つ、双子の赤ちゃんの育児に24時間密着した動画が人気を集めています。

イギリス在住のChiakiさん。つい数か月前に、双子の赤ちゃんを出産しました。

眠い目をこすりながら赤ちゃんを抱っこするChiakiさん。時刻はなんと朝5時。夜中に何度か赤ちゃんが起きてしまったようです。

寝かしつけが功を奏し、ようやく寝た……と思いきや、5時半に再びぱっちり! どうやらお腹が空いたようで、朝のミルクタイムを終えると再び眠りについてくれました。

夜泣きに苦戦しながら、明るい笑顔で朝を迎えるChiakiさん。今日は親戚の家族がたくさん訪問してくる予定だそうで、みんながやってくる前に双子の赤ちゃんをお風呂に入れて、ドレスアップしてお迎えします。

まずは「桜ちゃん」をお風呂に入れていきます。桜ちゃんは髪も瞳もブラウン。いつもは1、2時間で目が覚めますが、昨日は初めて4時間連続で寝てくれたのだとか。

お風呂を準備して沐浴スタート! お湯の温度が気持ちいいのか、目をぎゅっとつぶったり舌をぺろっと出したり。生後1ヶ月ですが、泣くこともなく落ち着いてお風呂を楽しんでいるようです。入浴が終わったら、可愛らしいお洋服にドレスアップ!

お次はもう1人「向日葵ちゃん」の沐浴です。双子ですが桜ちゃんと違い、髪の色はブラックで瞳の色はブルーグレー。性格も違っているようで……

ものすごくお風呂を嫌がっています!顔を真っ赤にしながら「早く終わってくれ」といわんばかりの表情。お風呂大好きな桜ちゃんとは違って、向日葵ちゃんはお風呂があまりお好きじゃないようです。

そして、旦那さんのお兄さんの家族がやってきました。桜ちゃんはいとこのお姉ちゃんの腕の中で超リラックス。安らぎの表情ですやすやと寝ています。向日葵ちゃんは入浴の余韻が残っているのか、まだ少しムッとした表情……?

こぞってミルクをあげようとする親戚の子どもたち。眉間にシワを寄せていた向日葵ちゃんも表情が和らぎゴキゲンです。

元気のいい子どもたちの手により、どんどんものが散らかり家はカオスな状態へ。桜ちゃんと向日葵ちゃんが大きくなったらこうなるのな? とChiakiさんは思いを馳せています。

いっぱい遊んでもらい、ミルクもたっぷり飲んで、2人ともすやすや眠りにつきました。

双子の可愛さと子育ての大変さが両方詰まったこの動画には、「癒された〜素敵な家族」「嬉しさ2倍の双子」「プリンセス達かわいすぎます～」「やっと朝が来たって分かる〜」「遠い昔を思い出します」など、癒された声や育児への共感コメントが多数寄せられました。

Chiakiさんのチャンネルでは、双子の赤ちゃんを授かるまでのエピソードや妊娠中のリアルな1日など、これまでの歩みが多数投稿されています。個性の違う双子の赤ちゃんがこれからどんな風に成長するのか見守っていきたいですね!