日本からインドに嫁ぎ、インド生活のあれこれを YouTubeチャンネル「嫁カレーチャンネルYome curry channel」にて公開しているめいさん。旅先として人気のインドですが、インドの人々がどんな日常生活を送っているのでしょうか? めいさん曰く、インドの一日は「クラクションで始まり、クラクションで終わる」のだとか――。

数多ある動画の中から今回は、ヒンドゥー教最大のお祭り「ディワリ」の様子を含む一日を紹介する動画をピックアップ! インドの日常の風景から紹介していきます。

クラクションとチャイから始まる一日

朝、クラクションが飛び交うなか洗濯機を回すと、手慣れた手つきで「チャイ」を作り始めるめいさん。カルダモンとジンジャ―を潰し、ミルクやお砂糖と一緒に鍋で煮だしていきます。インドでは、1日に何回もチャイを味わうのだとか。毎回香辛料から作るなんて、すごいですね。さすがスパイス王国インド!!





路上販売が充実しているインドの街並み

チャイタイムを終えると、買い物へ。路上販売が充実しているインドでは、野菜やフルーツは屋台で簡単に買えるそうで、バナナはなんと7本でたったの60円! 安っ!! 初めてのおつかいではボラれそうになったとか。



インドのスーパーマーケット スナック菓子

目的のスーパーマーケットに到着。コンビニとスーパーの中間くらいの大きさだという店内には、日用品から食品まで所狭しと並んでいます。ちなみに、インドのスナック菓子は大半がマサラ(カレー)味。スパイスが効いていて癖になる味わいなのだとか。辛そうだけど美味しそう。いろいろと食べ比べてみたいですね。

こちらはカレー作りに欠かせないスパイスと、豆類のコーナー。豆のカレーだけでもさまざまな種類があるため、必然的に乾燥豆の種類も豊富。スパイスもすごい数です。しかも当たり前のように大袋!!笑

さて、今夜は外食ということで、近くのお店にやってきためいさん。お店の中央に串刺しで販売されているのは、代替肉の「Chaap」というものなのだそう。よく見ると、「100% PURE VEG.」と書かれた看板が。ベジタリアンが多いインドでは、よく見かけるものなのだとか。こうして吊るされていると、高野豆腐のようですね。

お次はスイーツ。

こちらは、インドの甘いスイーツ「jarebi」。甘い生地をカリカリに揚げて、さらに甘いシロップに浸して食べるというjarebiは、めいさんいわく“糖質と脂質の塊”だそうです。ヤバい(笑)。この日は、インド風焼きそばと唐揚げも食べて帰宅。明日はいよいよ「ディワリ祭り」です。

ヒンドゥー教最大のお祭り「ディワリ」

インドの衣装でディワリを楽しむめいさん

今日は「ディワリ祭り」の日。インドの民族衣装(?)を身にまとっためいさん、とっても素敵ですね。民族衣装の「サリー」に似ていますが、1枚の長い布を体に巻きつけて着る伝統的なものとは違って、こちらはセパレートタイプのよう。お腹のチラ見せがイマドキな感じです。

着替えが終わったら、ディワリ名物のサンドアート「ランゴーリー」に初挑戦。

5色の砂を用意すると、指でトントンと床に絵を描いていきます。完成したのは、めいさんファミリー! 初めてとは思えない出来栄えにびっくりですが、実は、本来は伝統的な模様を描くものなのだとか。そのことを知らず「自由に作っちゃった」というめいさん、そこはご愛嬌。

さて、お祭り期間中の外の様子はというと……

ディワリ期間中は各家もライトアップ

きれいですね。ディワリ期間中は、各家でもイルミネーションが施され、街全体が華やかな雰囲気に。

ライトアップされたディワリ期間中の街

お祭りの夜の街を、義姉さんたちと一緒に散策してみることにしためいさん。ライトアップされた街中を抜け、大きめのマーケットにやってきました。

ディワリ期間中はセール品も多く、買い物客のボルテージも上昇!! 人とクルマでごった返し、クラクションが鳴り響きます。

インドの食器屋さんでディスカッション

そんな中、食器屋さんにやってきためいさん一行。どのスプーンがいいのか、みんなでディスカッション。お店の人は、カメラに向かって手をふってくれています。賑やかな雰囲気の中でのお買い物、楽しそうですね。

旦那さまが学生時代に虜になった揚げバーガー

続いてやってきたのは、マーケットから少し離れたところにある揚げバーガー屋さん。インド人のご主人が学生時代に虜になってしまったという思い出の味なのだとか。バンズを開いてみると、お肉と野菜がサンドされています。一般的なハンバーガーと同じような感じですが、グリーンカレーのようなソースに浸っているのがおもしろいですね。

最後に、旨辛ヘルシーな「ダールチャワル(豆カレー with米)」を堪能し、ディワリの一日が終了しました。

インドの一日、いかがだったでしょうか? どんな食べ物もカレー色でしたね。画面越しですが、脳内でずーっとインドカレー屋さんの香りを感じていたのは筆者だけではないはず(笑)。動画のコメント欄には、「面白い人生を歩んでおられる」「こうして日本語で知らない国の景色や文化を知る事が出来るなんて良い時代だな」「産まれ育った国じゃないとこに嫁ぐなんてすごい勇気ですよね」「インド🇮🇳嫁、こう言うカテゴリー滅多にないから、真剣見しちゃいました」「めちゃくちゃ新鮮でたのしみです」などの声が寄せられていました。

同チャンネルには、このほかにもインドのお正月やクリスマス、ベジカレー生活、インドの私服紹介など、14億人が暮らすインドの宗教やさまざまな文化を知ることのできる興味深い動画が満載です。観ればインドに行きたくなること間違いなし! ぜひ、他の動画もチェックしてみてくださいね。