TBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)が4日、都内で行われ、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』より主演の妻夫木聡をはじめ、目黒蓮(Snow Man)、松本若菜、佐藤浩市が登壇した。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に出席した妻夫木聡と佐藤浩市

山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる。

妻夫木は、本作について「人生の挫折を味わった栗須栄治が、浩市さん演じる山王耕造との出会いによって情熱を取り戻し、有馬記念を取るという目標に向かってみんなで走り出していくストーリーとなります」と物語を紹介した。

栗須の人生を大きく動かす馬主・山王耕造を演じる佐藤は、現場の様子を聞かれると「大変ですよ。その大変さが絵になるんだという意識をスタッフ・キャスト共に持って現場で頑張っています」と答え、妻夫木も「馬とのシーンが多いので、それに合わせると早朝のシーンが多くて、2時出発とかありますもんね。でも現場は和気あいあいとして、スタッフ・キャスト一丸となって面白いドラマを作ろうという思いでやっています」と早朝撮影を明かした。

司会の杉山真也アナウンサーが「松本さんも2時起きの撮影があるんですか?」と尋ねると、競走馬の生産牧場・ノザキファームを父と一緒に経営している野崎加奈子を演じる松本は「私はすみません! マックス早くて5時起きでした」と笑顔で答えた。

物語の鍵を握る重要な役を演じるも、ドラマ本編でその役が明かされる目黒は「プロデューサーさんにあんましゃべらないでくれって言われたんですけど、役入る前に謎に『いっぱい走っておいてください』って言われて、『あれ? 俺、馬役なのかな?』って。違ったんですけど(笑)。あんまり言えなくてすみません」と話していた。