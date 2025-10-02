ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、美少女キャラクター雑誌『メガミマガジン』とコラボレーションのもと、メインキャラクターおよびサブキャラクターとして掲載されるライバーを選出するイベント「アナタを漫画のキャラクターに抜擢!!! 雑誌『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画」を、1日より開催している。

オリジナル漫画にキャラクターとして登場

「アナタを漫画のキャラクターに抜擢!!! 雑誌『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画」は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーの女性であれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーの中から、最終オーディションで選ばれた合計4名は、『メガミマガジン』が手掛けるオリジナル漫画にキャラクターとして登場できる。なお、オーディション合格者のうち、上位1名はメインキャラクターとして、また、3名はサブキャラクターとしての掲載権を獲得する。

さらに、今回は4名の掲載ライバーのうち、1名以上はVライバーから選出予定。オリジナル漫画は2026年1月下旬に発売される『メガミマガジン』にて掲載予定だという。