ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、12月6日に広島グリーンアリーナで開催予定の『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』(以下、TGC広島2025)へのステージ出演者を選出するオーディションイベント『TGC広島2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』を、26日より開催している。

『TGC広島2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』

『TGC広島2025』への出演権を獲得

『TGC広島2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』は、認証ライバーで18歳〜39歳の女性であれば誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞した5名のライバー、および後日行われる「STAGE2」で上位にランクインした5名と合わせた計10名が、『TGC広島2025』への出演権を獲得する。

また、今回初となる会場内の大型ビジョン出演や、『TGC 広島 2025』と「17LIVE」のキャラクターがコラボした「オリジナルベイビーぬいぐるみ」もスペシャルプライズとして用意される。

なお、『TGC広島2025』の17LIVEステージでは、広島出身でアイドルとして活躍する胡桃兎愛が手がけるブランド「AVENCHUMU」の衣装を身にまとったライバーたちが華々しくランウェイを闊歩する。