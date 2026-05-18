Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「生での息遣い…そこに元貴の歌が、僕と若井のピアノとギターがジョインして…」森山直太朗とのコラボを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
5月11日（月）の放送では、ミセスのメンバーがMCを務めるTBS系バラエティ番組「テレビ×ミセス」の同日放送回を振り返り、藤澤が感想を語りました。
――5月11日に放送された「テレビ×ミセス」に、フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来さんと木原龍一さんが出演。引退会見後初のバラエティ出演となった2人は、人生のベストソングを紹介したほか、ジェスチャーゲームなどの企画に挑戦しました。
「名曲×ミセス」のコーナーには森山直太朗さんが登場。森山さんが楽曲の背景を語ったほか、ミセスと一緒に森山さんの名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱しました。
📣次回のお知らせ👀
5/11(月)よる8時55分から✨
ゲストは五輪金メダリスト🥇
【 #りくりゅう ペア 】⛸️
📺引退会見後 初バラエティ
❎名物【巨大ジェンガ】で華麗なリフト披露🤩新企画も
🎵名曲×ミセス#森山直太朗 🌸#生きてることが辛いなら
来週もお楽しみに🍏#MrsGREENAPPLE #テレビミセス pic.twitter.com/pAnP3uwSLr
藤澤：「テレビ×ミセス」！ りくりゅうペア!! りくりゅうさん（三浦璃来さんと木原龍一さん）が出演してくださいました！ いやちょっと、どういうこと!? 大変光栄でした！
そして「名曲×ミセス」コーナーでは森山直太朗さんが出演してくださいました。「生きてることが辛いなら」、これ本当に藤澤が大好きな楽曲ですので、超嬉しかったです！ 一緒に演奏できて嬉しかったです。
生での息遣い……完全に直太朗さんの歌とギターのテンポから始まって、それに元貴の歌がジョインして、そこで僕と若井のピアノとギターがジョインしてっていう、完全に、そこにいるみんなだけのテンポ感と息遣いなんですよ。これはすごい極上な空気でした！ 本当にありがとうございました！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info