Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「生での息遣い…そこに元貴の歌が、僕と若井のピアノとギターがジョインして…」森山直太朗とのコラボを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月11日（月）の放送では、ミセスのメンバーがMCを務めるTBS系バラエティ番組「テレビ×ミセス」の同日放送回を振り返り、藤澤が感想を語りました。――5月11日に放送された「テレビ×ミセス」に、フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来さんと木原龍一さんが出演。引退会見後初のバラエティ出演となった2人は、人生のベストソングを紹介したほか、ジェスチャーゲームなどの企画に挑戦しました。「名曲×ミセス」のコーナーには森山直太朗さんが登場。森山さんが楽曲の背景を語ったほか、ミセスと一緒に森山さんの名曲「生きてることが辛いなら」をコラボ歌唱しました。

📣次回のお知らせ👀

5/11(月)よる8時55分から✨

ゲストは五輪金メダリスト🥇

【 #りくりゅう ペア 】⛸️



📺引退会見後 初バラエティ

❎名物【巨大ジェンガ】で華麗なリフト披露🤩新企画も



🎵名曲×ミセス#森山直太朗 🌸#生きてることが辛いなら



来週もお楽しみに🍏#MrsGREENAPPLE #テレビミセス pic.twitter.com/pAnP3uwSLr

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) May 4, 2026藤澤：「テレビ×ミセス」！ りくりゅうペア!! りくりゅうさん（三浦璃来さんと木原龍一さん）が出演してくださいました！ いやちょっと、どういうこと!? 大変光栄でした！そして「名曲×ミセス」コーナーでは森山直太朗さんが出演してくださいました。「生きてることが辛いなら」、これ本当に藤澤が大好きな楽曲ですので、超嬉しかったです！ 一緒に演奏できて嬉しかったです。生での息遣い……完全に直太朗さんの歌とギターのテンポから始まって、それに元貴の歌がジョインして、そこで僕と若井のピアノとギターがジョインしてっていう、完全に、そこにいるみんなだけのテンポ感と息遣いなんですよ。これはすごい極上な空気でした！ 本当にありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info