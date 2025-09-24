ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、イチナナショッピングの新機能として、ライブ配信中の配信ルームおよびプロフィールページからアプリ内通貨「ベイビーコイン」で利用できる「イチナナガチャ」を導入した。

よりシームレスにデジタルアイテムを

この機能は、ライブ配信中の配信ルームやプロフィールページから、ユーザーが保有している「ベイビーコイン」で、ライバーが自由に設定できる画像、音声のデジタル商品をガチャ形式で楽しめる新たなサービスで、入手したアイテムは、自身の「マイページ」から楽しむことが可能となる。

「17LIVE」では、ほかのライブ配信プラットフォームに先駆け、通常の商品やサービスの販売機能として「イチナナショッピング」を2023年7月にアプリ内に導入。これまで「イチナナショッピング」を活用したさまざまなライブコマースイベントを実施し、多くのライバーが参加したほか、個人のライバーが自身の作品や商品を販売してきた。

そして、従来はデジタル商品を直接リスナーに販売できる仕組みがなかったため、保有しているベイビーコインを利用できる今回の「イチナナガチャ」の導入により、ライバーにとってもリスナーにとってもよりシームレスにデジタルアイテムを楽しめるようになった。