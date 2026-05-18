WWE所属のイヨ・スカイとNARAKU(旧EVIL)の結婚発表会見がこのほど、都内で行われた。

このタイミングで結婚を発表した理由

日本人史上初の夫婦でWWE所属選手になることについて問われると、「俺は始まったばっかりだから、これからの俺を楽しみにしとけ」とNARAKU。続いて、イヨは「WWE所属としては先輩して私のほうが先に渡米しているのですが、アメリカという地で、世界を相手に最前線に立ち続けるということは、本当に本当に過酷なんです。でも、これからは夫婦ともに、そういった生活を助け合えるということで、すごくうれしく思います。お互い支え合いながら、でも油断せずに、高め合いながら頑張っていこうと思います」と笑顔を浮かべた。

また、このタイミングで結婚を発表したことについて、イヨは「実は入籍は今したわけではないんですけれども、これまではお互いに立つステージが違ったなかで、プライベートの部分をあえて出す必要はないのかな、と思っていた。でも同じWWEの所属同士になったので、ぜひぜひ皆さんに夫婦になったということを知っていただけたらうれしいなと思い、今日こうして二人で立たせていただいています」と説明した。

また、記者から「結婚を意識した決定的な瞬間」を問われると、イヨは「プロレスラーは、体も心も常にすり減らしながら、戦っている職業なんですけど、彼の前では戦闘モードから解放される。リラックスした自分を見せられるんです」と笑顔。一方のNARAKUは「敵か味方で言えば、味方について損はないなと」と答え、会場の笑いを誘った。

また、イヨが猫を飼っていることから、「NARAKU選手も猫が好きなんですか?」と質問されると、NARAKUは長考。そこで、イヨが「毛が生えたものは何でも好きだよね!」とフォローする仲睦まじい姿も見られた。

さらにフォトセッション中には、指輪を見せたショットなどサービス精神旺盛で対応する2人。最後には「海の向こうには住んではいますが、今後とも夫婦ともどもよろしくお願いします」と深々とお辞儀をし、会見は終了した。