WWE所属のイヨ・スカイとNARAKU(旧EVIL)の結婚発表会見がこのほど、都内で行われた。

  • NARAKUとイヨ・スカイ

    NARAKUとイヨ・スカイ

このタイミングで結婚を発表した理由

日本人史上初の夫婦でWWE所属選手になることについて問われると、「俺は始まったばっかりだから、これからの俺を楽しみにしとけ」とNARAKU。続いて、イヨは「WWE所属としては先輩して私のほうが先に渡米しているのですが、アメリカという地で、世界を相手に最前線に立ち続けるということは、本当に本当に過酷なんです。でも、これからは夫婦ともに、そういった生活を助け合えるということで、すごくうれしく思います。お互い支え合いながら、でも油断せずに、高め合いながら頑張っていこうと思います」と笑顔を浮かべた。

また、このタイミングで結婚を発表したことについて、イヨは「実は入籍は今したわけではないんですけれども、これまではお互いに立つステージが違ったなかで、プライベートの部分をあえて出す必要はないのかな、と思っていた。でも同じWWEの所属同士になったので、ぜひぜひ皆さんに夫婦になったということを知っていただけたらうれしいなと思い、今日こうして二人で立たせていただいています」と説明した。

また、記者から「結婚を意識した決定的な瞬間」を問われると、イヨは「プロレスラーは、体も心も常にすり減らしながら、戦っている職業なんですけど、彼の前では戦闘モードから解放される。リラックスした自分を見せられるんです」と笑顔。一方のNARAKUは「敵か味方で言えば、味方について損はないなと」と答え、会場の笑いを誘った。

また、イヨが猫を飼っていることから、「NARAKU選手も猫が好きなんですか?」と質問されると、NARAKUは長考。そこで、イヨが「毛が生えたものは何でも好きだよね!」とフォローする仲睦まじい姿も見られた。

さらにフォトセッション中には、指輪を見せたショットなどサービス精神旺盛で対応する2人。最後には「海の向こうには住んではいますが、今後とも夫婦ともどもよろしくお願いします」と深々とお辞儀をし、会見は終了した。

「私たちの話なんですよ」山口馬木也が語る『銀河の一票』の魅力
「絶対できない! だからこそ…」今田美桜、“医療ドラマ”×“青春群像劇”で主演　自身初の医師役
GACKT、フジテレビドラマ初出演で月9主演　敏腕弁護士＆一級建築士の異色ダークヒーローに
羽柴家の将来を担う新しい才能たちに視聴者最注目『豊臣兄弟！』第18話画面注視データを分析
「更生するにあたって…」刑務所の炊場で働く受刑者を演じて関口メンディーが痛感したこと　「初めて知った」という刑務所の“食事事情”とは
「最近、若い子たちって…」「今すごい悩んでいて」小池栄子、撮影現場での“気苦労”を告白
ドリフの40年ぶり発掘コントに世代を超えた支持 『今夜復活!!8時だョ!全員集合』が高注目度
「よく地上波で放送できたな」鈴木福＆あの『惡の華』の衝撃展開に驚きの声「謎の涙が…」
韓国ドラマ『交渉の技術』出演のイ・ジェフンとキム・デミョンのインタビュー映像が公開
夢を追う選手と、背負うスカウトの物語　WOWOW『ドラフトキング -BORDER LINE-』に胸が熱くなる理由
最愛の妻を誘拐された刑事に――坂口健太郎、海外共同製作ドラマの規模感に「これ本当に撮れるのかな」
“廃校危機”も“三角関係”も決着をつけない潔さ…『サバ缶、宇宙へ行く』がとことん描く「夢の尊さ」
関連画像をもっと見る