ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、総合動画配信サービス「DMM TV」との第2弾コラボレーションライブコマースイベント「DMM TV作品出演&屋外広告争奪戦vol.2」を開催している。

「DMM TV」のオリジナル番組への出演権や屋外広告への掲載権も

「DMM TV作品出演&屋外広告争奪戦vol.2」では、「17LIVE」で活躍する69名のライバーが、「DMM TV」にて2025年9月より独占配信を行っている大ヒットバラエティの最新作「大脱出3」を配信中に共有しながら、リスナーと「ウォッチパーティー」を実施。

「DMMプレミアム」に登録することで視聴できる「DMM TV」の楽しみ方や配信ラインナップ・特徴などを訴求し、登録を促進するライブコマースイベントとなる。リスナーは、イベント期間中、ライブ配信中の画面上に表示されるバナーから、「DMM TV」の会員登録ページへ遷移することが可能となる。

また、このイベントは、期間中にカウントされる「DMMプレミアム」の会員登録者数(初回14日間は無料)および有料会員転換数に応じて上位に入賞したライバーに、「DMM TV」のオリジナル番組への出演権や屋外広告への掲載権を贈呈するランキングイベントとなっている。

イベントの開催期間は、9月25日〜10月15日。