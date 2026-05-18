「一生タメ口をきけない」お笑いタレントのゆってぃが、“高校の後輩”との共演ショットを自身のXで公開。意外すぎる関係性に、驚きの声が広がっている。

ゆってぃ

ゆってぃ、“後輩”浜崎あゆみと共演

ゆってぃは、1日に自身のXを更新し、「一生タメ口をきけないであろう高校の後輩のコンサートでネタをやってきました!」と現在開催中の浜崎あゆみのライブツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」に出演した際の共演ショットを公開した。

ゆってぃは1977年1月生まれ、浜崎は1978年10月生まれで共に堀越高等学校の出身。そんな高校の後輩にあたる浜崎に、ゆってぃは「浜崎あゆみさん28周年おめでとうございます」と敬語で祝福のメッセージを送っていた。

なお、同投稿にはゆってぃのほかにハリウッドザコシショウ、なかやまきんに君、ひょっこりはんも浜崎と共に写真に収まっている。

この投稿には、「色んな情報が大渋滞」「きょうれつ～な人脈」「状況の理解が追いつかない笑」「想像の斜め上をいく繋がり」など驚きの声が多く寄せられており、現在までに表示回数は140万回を超えている。