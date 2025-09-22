ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10月2日(11:00〜17:30)、アプリ内イベントを勝ち抜いた5名のクリエイター(ライバー)が参加する展示イベント「17LIVE EXHIBITION〜イチナナライバーとベイビーが集結!」を、東京・表参道エリアの「Annex Aoyama」で開催する。

“ベイビー”をオリジナルのデザインで彩る

このイベント注目の展示として、アプリ内イベントを勝ち抜いた上位3名のライバー(革命のパンダ Rev.、絵かきMEG、き-ぽん)が、「17LIVE」の公式キャラクターである“ベイビー”をオリジナルのデザインで彩る。今回特別に用意したベイビーの像は、高さ約30cmの樹脂製で、3名のライバーがどのようなデザインを施したのかは、当日の会場にてお披露目となる。

当日は、アプリ内イベントで上位にランキングした5名のイチナナライバーのブースを設置し、それぞれのオリジナル作品を展示。また、これまで「17LIVE」アプリにおいて多彩な姿で登場してきたベイビーにまつわる「17LIVE」公式ベイビーグッズ展示コーナーも予定している。なお、このイベントは誰でも無料で観覧することができる。