「完結記念プロデューサー座談会」「ガヴッとアニメ! 最終話」「メインキャストありがとうメッセージ」の配信も行う。

東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、8月31日にテレビシリーズの放送が終了した『仮面ライダーガヴ』に関連して、事後特番「クランクアップ!! 仮面ライダーガヴ」を近日配信することを発表した。

また、放送終了後の8月31日9時30分より完結記念の電子書籍「完結記念プロデューサー座談会」、TTFCオリジナルのショートアニメ「ガヴッとアニメ! SweetyDays ～おかしな日常～」最終話、「メインキャストありがとうメッセージ」の配信も行う。なお、あわせてファン投稿キャンペーン「#ありがとうガヴ」も実施中だ。

事後特番「クランクアップ!! 仮面ライダーガヴ」

事後特番「クランクアップ!! 仮面ライダーガヴ」は、約1年前に配信が開始された事前特番「スタートアップ!! 仮面ライダーガヴ」の対とも呼べるコンテンツ。キャストや監督のインタビューをはじめコンテンツが満載の番組だ。

電子書籍「東映プロデューサーチーム スペシャル座談会」

「『仮面ライダーガヴ』テレビシリーズ完結記念 東映プロデューサーチーム スペシャル座談会(電子書籍)」は、本日8月31日9時30分よりTTFC会員読み放題配信が行われる。前代未聞の「お菓子」をモチーフにした仮面ライダーを生み出し、育てた、武部直美チーフプロデューサー・瀧島南美プロデューサー・髙橋諒平プロデューサー補の3人が『仮面ライダーガヴ』を語り尽くす。

目次

ACT・１「終わったようで、終わっていない」

ACT・２「ショウマは人魚姫？」

ACT・３「ＧＲＡＤＵＡＴＩＯＮＳの秘密！」

ACT・４「特撮ドラマを創るということ」

ACT・５「ゴチゾウ大ヒット！」

ACT・６「レギュラーキャスト誕生秘話」

ACT・７「ストマック兄妹の魅力」

ACT・８「愛すべきグラニュートたち」

ACT・９「香村脚本に見る“芯の強さ”」

ACT・10「超絶・ガヴアクション」

ACT・11「『ガヴ』が伝えたかったこと」

ACT・12「仮面ライダーの醍醐味とは」

TTFCオリジナル「ガヴっとアニメ!」最終回

TTFCオリジナル「ガヴっとアニメ! SweetyDays ～おかしな日常～」最終話「第93回ゴチゾウ討論会」は本日8月31日9時30分よりTTFC会員見放題配信が行われる。

はぴぱれの留守番を任され、仕事に出かけるショウマたちを見送るゴチゾウたち。すると、誰も居なくなった室内で、ゴチゾウたちが“一番いいご主人様は誰か”を議題に『第93回ゴチゾウ討論会』を開催し始めた。それぞれの主人の感動エピソードを披露していくゴチゾウたちだったが、そこに予想もしない来客が乱入して…!? 最終話では今までの声の出演キャスト全員が大集結するテレビシリーズとは異なるフィナーレが描かれる。

メインキャストありがとうメッセージ

『仮面ライダーガヴ』メインキャストから「一年間ありがとうございましたメッセージ」が到着、8月31日9時30分よりTTFC会員見放題配信が行われる。メッセージを寄せたキャストは、知念英和（ショウマ 役）､日野友輔（辛木田絆斗 役）、宮部のぞみ（甘根幸果 役）、庄司浩平（ラキア・アマルガ 役）。

ファン投稿キャンペーン「#ありがとうガヴ」

『仮面ライダーガヴ』最終回放送を記念して、TTFCではファン投稿キャンペーンを開催。これまでの回を振り返り、今だからこそ語れるガヴへの想いをファン投稿で熱く伝えてる企画だ。一行だけでも、長文でも、シーン投稿でもOK。

期間内の投稿者には、TTFCオリジナルの「ガヴキャストからの特別メッセージカード」をデジコン配布する(9月上旬予定)。投稿回数の限度はないが、配布されるメッセージカードは一種類。デザインはTTFC内のみのシークレットだ。また、投稿者のなかから抽選で1名に「ガヴキャスト4人の直筆サイン入り色紙」をプレゼントする。

ファン投稿期間は、2025年8月30日12：00～2025年9月6日23:59。詳しくはTTFCアプリを参照のこと。

(C)東映特撮ファンクラブ (C) 2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映