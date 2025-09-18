タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26：34～ 一部地域を除く)が17日に放送された。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

この日の放送では、さらば青春の光・東ブクロ、堀未央奈とともに、ジェンガの裏に書かれたお題について、答えを実名で告白する「実名告白ジェンガ」を実施。

「ガチで説教した芸能人は?」というお題を引いた東ブクロは、ちゃんぴおんず・大崎と回答し、「たまにゴルフ行ってたんですよ。結婚前は元彼女の家にヒモみたいな感じでタワマンに住んでたんですよ。それでわざわざ芝浦のタワマンに俺が朝1時間早く起きてゴルフ行くので迎えに行って。行きは起きてたんですけど、帰りは助手席で寝よったんですよ」と話す。さらに到着後の大崎の行動にも怒りを覚えたそうで、「ゴルフバッグを俺が車から下ろして運転席に乗り込んだら、もうタワマンのエントランス入ってたんですよ。普通見送るでしょ。ありがとうございましたもなく。それは後々グチグチ言いましたけど」とエピソードを明かした。

続く森は「今会いたい芸能人」というお題に対し、「前にお会いして、うわー素敵な人、もう一回お話したいのは、藤木直人さん」と答える。その理由について「格付けチェックでご一緒して、カメラとかも入ってる待機室があって、そこって芸人さんもいるし、いろんな人がいるんですけど、その中で藤木さんが一番その場を盛り上げている。歯が綺麗だった」と告白した。