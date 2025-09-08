元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が8月30日、YouTubeチャンネル『ナンタラちゃんねる(くりぃむナンタラ公式チャンネル)』に出演。一番うれしかったプレゼントについて明かした。

  • 森香澄

    森香澄

カラオケデートで男性に歌ってほしい曲

公開された動画では、森の“好き嫌い”を徹底解剖。男性がハマる趣味について、車やゴルフは「私がしないんで、一緒に遊べない」と話し、「家でも賑やかな人が好きなんで。一番はドラマ。キャッキャッできるんで。競馬も一緒に楽しめるのでいいですね」と回答。また、カラオケデートで男性が歌う曲については、「知らない曲でも、すごい面白い曲を選ぶとか。その場を楽しませようとするのが大事」「女性の曲を男性が歌うのめっちゃいい」と語った。

続けて、森は、男性からのプレゼントに関して、「お金が高ければいいってものじゃない。考えてくれることが大事」と熱弁。今まで一番うれしかったプレゼントを聞かれると、「手料理とか。アクセサリーが壊れたのを見てたから、それを買ってくれたりとか。物っていうより、エピソード次第かも」と打ち明けつつ、嫌なプレゼントについて、「とにかく高いバッグとか。あげときゃいいみたいな。お金はありますからね、みんな」とピシャリ言い放った。

また、幸せを感じる瞬間の話題になり、「私はおいしいものを食べるとき。愛犬とたわむれてるとき」と答えた森。しかし、くりぃむしちゅー・上田晋也が、「不幸せを感じない。もちろん生きてたら、嫌なことも腹立つこともある。そんなときでも、不幸せだなとはまったく思わない。だから、幸せなんだなって」とガチ回答すると、「自分が小さく思える……」とポツリ。「結婚ってそういうことなのかも! だから、結婚できないのかな?」とぼやいていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『ナンタラちゃんねる』は、毎週水曜23時45分からテレビ朝日系で放送しているバラエティ番組『くりぃむナンタラ』の公式YouTube チャンネル。くりぃむしちゅーの上田晋也と有田哲平による収録こぼれ話など、ここでしか見られない動画を配信し、チャンネル登録者数は15万人を超えている。

森香澄、一番うれしかったプレゼント「物っていうより…」　“嫌なプレゼント”も告白
あの「情けなさで泣きそう」「全然ダメだった…」　“反省”した出来事を告白
「事務所のお偉いさんに囲まれて…」お見送り芸人しんいちがDMを閉じたワケ
「すごい!」「クレイジージャーニー?」 三四郎・小宮&ジャンポケ・太田、後輩芸人のセレブエピソードに驚がく
あの、“年齢非公表”の理由「一番年下なのになぜか…」 “芸名”の由来も明かす
三四郎・小宮、13年前の“ブチギレ事件”を謝罪「ごめんなさい」「別に嫌いなわけじゃない」
『ひるおび』初回出演後に「すみません、やめます」　バービーが当時の苦悩を告白「悲しくて…」
ジャンポケ太田、最近“なくした物”は「アルファード」　過去には妻・近藤千尋から制裁も
「絶対モテる」「男芸人が取り合い」お見送り芸人しんいちが大絶賛する“女芸人”　コメント欄も共感の声
『べらぼう』芸人起用の狙いを制作統括が語る「芸人さんは短い時間で…」 有吉弘行の演技も称賛
「マジで意味わかんない不思議な話」サンシャイン池崎、学園祭の“不可解な出来事”
EXITが大船の街に上陸! 街ブラロケで人々の温かさに触れ「これはEXITにしかできない」
関連画像をもっと見る