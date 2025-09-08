森香澄、一番うれしかったプレゼント「物っていうより…」　“嫌なプレゼント”も告白

元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が8月30日、YouTubeチャンネル『ナンタラちゃんねる(くりぃむナンタラ公式チャンネル)』に出演。一番うれしかったプレゼントについて明かした。

カラオケデートで男性に歌ってほしい曲

公開された動画では、森の“好き嫌い”を徹底解剖。男性がハマる趣味について、車やゴルフは「私がしないんで、一緒に遊べない」と話し、「家でも賑やかな人が好きなんで。一番はドラマ。キャッキャッできるんで。競馬も一緒に楽しめるのでいいですね」と回答。また、カラオケデートで男性が歌う曲については、「知らない曲でも、すごい面白い曲を選ぶとか。その場を楽しませようとするのが大事」「女性の曲を男性が歌うのめっちゃいい」と語った。

続けて、森は、男性からのプレゼントに関して、「お金が高ければいいってものじゃない。考えてくれることが大事」と熱弁。今まで一番うれしかったプレゼントを聞かれると、「手料理とか。アクセサリーが壊れたのを見てたから、それを買ってくれたりとか。物っていうより、エピソード次第かも」と打ち明けつつ、嫌なプレゼントについて、「とにかく高いバッグとか。あげときゃいいみたいな。お金はありますからね、みんな」とピシャリ言い放った。

また、幸せを感じる瞬間の話題になり、「私はおいしいものを食べるとき。愛犬とたわむれてるとき」と答えた森。しかし、くりぃむしちゅー・上田晋也が、「不幸せを感じない。もちろん生きてたら、嫌なことも腹立つこともある。そんなときでも、不幸せだなとはまったく思わない。だから、幸せなんだなって」とガチ回答すると、「自分が小さく思える……」とポツリ。「結婚ってそういうことなのかも! だから、結婚できないのかな?」とぼやいていた。