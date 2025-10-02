山口県にある「周南市徳山動物園」公式から、秋限定のコラボ画像が届いています。主役はメンフクロウのアイちゃんなのですが、はて、どっちがアイちゃん??

梨です。アイです。

(@TOKUYAMA_ZOOより引用)

向かって左が、美味しそうな梨の断面、右が今日もかわいいメンフクロウのアイちゃんです。真っ白な体を覆うように生えている薄茶色の羽といい、まん丸お顔の中央に付いている黒目といい、梨の断面にそっくりですね!!笑

この画像に、「えっ? どっちがどっち?」と困惑してみせる人や、「にてるwwww」「そっくりやん笑」「可愛いwwwwww」「今度からそれにしか見えなくなるじゃないですか!w」といった声も。一度この画像を見てしまったからには、もう、梨を食べるたびにアイちゃんを思い出さずにはいられません!!

さらに、「今年もこの季節が来たなぁ〜(しみじみ)」「アイちゃん、今年もこの季節だね」という声を寄せるフォロワーさんも目立ちました。実はこの比較画像、もはや同園の秋の風物詩。ゆえに、これを見ると秋の訪れを感じるという人も少なくないようです。

何度見ても、「やっぱり似てる〜笑」と思うのと同時に、秋を感じることもできて癒されますね。