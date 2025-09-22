東北サファリパーク(福島県二本松市)で、猿やアシカなどのショーを行っている「サル劇場」公式から、種族を超えた愛の動画が届いています。

こちらは、東北サファリパークで暮らすケープペンギンの小林さん。大好きな飼育員さんの腕にしがみつくかのようにペチペチペチペチ。めちゃくちゃ可愛いですね。これ、いったい何をしているのかというと……

飼育員のお兄さんに求愛する小林さん

(@sarugekijo_より引用)

ペンギンなりの求愛行動だったんですね。なんて可愛いい!! こんなんされたら、イチコロです!

この動画を見た人からは、「パタパタ可愛い〜」「見てて癒されます!」「小林さんにぺんぺんされ隊」「純愛…」「なんともうらやましい」といった声が多数寄せられています。

私もこんなに求愛されてみたい! 小林さんに癒されたい! という方は、ぜひ、東北サファリパークへ。ペンギンのよちよちお散歩タイムや、ふれあいタイムといったイベントで、小林さんに会えるかもしれませんよ。