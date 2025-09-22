新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」が23日(11:30頃〜を予定)、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信される。

「THREE GONG.3 FRONTIER in YAMANASHI」

森咲智美もゲストとして登場

「THREE GONG」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった１イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベント。「17LIVE」では、第1回、第2回大会同様、23日開催の第3回大会もリアルタイムでライブ配信する。

また、前回に続き、選手の応援等で大会に彩りを添える「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを本年8月に開催し、き-ぽん、神ちゃんkanchan、kana1212というライバー3名の出演が決定。さらに、前回イベント1位のmillaみら、グラビアアイドルやタレントとして活躍し、現在は2児の母でイチナナライバーとしても活躍中の森咲智美がゲストとして加わった、全5名の「スリーゴングガールズ」で大会を盛り上げる。

さらに、「17LIVE」で活動するイチナナライバーを中心にして構成されたオリジナルチーム「LIVE's」の大会出場も決定しているほか、当日は地元で活動するチームや有力な選手で構成された合計5チームが熱い短期決戦のゲームを展開する。