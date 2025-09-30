イギリスの「Calligraphynstuff」(@calligraphynstuff8904)さんが投稿した、レタリングの様子を撮ったYouTubeのショート動画が話題になっています。8月中旬に投稿されたこの49秒の動画、その再生回数はなんと2648万回、49万ものいいねが寄せられています。

今回Calligraphynstuffさんが投稿したのは、装飾がなく読みやすいブロック体のレタリング。淡い紫をベースに、鮮やかな赤色がアクセントになった書き文字、きっちりきっちりと書いていく様子は見てて気持ちが良い……!

色をにじませながら、スラスラと書いていきます。コメントでは「字が綺麗すぎる」「迷いがないのに綺麗な形すごい」と大絶賛。

「SHARMANE」と書かれたレタリング、完成! と思いきや……金色のインクをペンに乗せていきます。

先ほど書いたばかりの文字の上に、流れるように金色で「Sharmane」。カチッとしたブロック体のフォントに、優雅な雰囲気が加わりました。

この投稿には「どうやったらそんな綺麗に書けるのか…。色も好き!」「配色といい、アイデアといい、好きすぎる 天才!!」とほれぼれする声や、「これ、文字通り今まで見た中で一番素敵な手書きだよ! 素晴らしい! ところで、もしできるならお願いなんだけど、Giadaも書いてもらえないかな?」とリクエストをする方など、様々な反応が寄せられています。

「Calligraphynstuff」さんのYouTubeチャンネルでは、他にも様々なレタリングの動画が投稿されています。気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。