さまざまな地域で無料で芝刈りを行い、その様子を動画で紹介するアメリカのYouTubeチェンネル「SB Mowing」。庭の手入れに困った人々を救ってきた彼らのもとに、とある依頼が舞い込んできました――。

その依頼とは、障がいを持つ高齢女性の自宅の庭の草刈り。自分で庭の手入れをすることが困難な彼女のもとに、自治体から芝生についての警告と、芝刈り費用として250ドルの請求が届きました。しかし彼女はその料金を支払うことはできません……。そんな状況を見かねた人から、SB MowingのもとへSOSが届いたのです。

自宅から出てきたのは、杖をついた高齢女性。「散らかっていてごめんなさい」とつぶやきながら庭へ出てきます。

話を聞いてみると、家主の女性は庭の手入れを頼むためにいくつかの会社に電話をしたものの、すべて断られしまったのだとか。その後、市から数日以内に手入れをしなければ料金を請求すると通告されたそうです。

「全部無料で処理してあげるよ」という提案に、「本当に? 」「信じられない!!」と驚きを隠せない女性。「今まで見たことないくらいきれいにするよ」と言うと、「私の祈りが叶ったわ」と切実な思いを滲ませました。

さっそく翌日、作業が始まります。車道に続く道の雑草をキレイにはがしたり……

表からは見えない家の裏までもきちんとお手入れします。

車道にはみ出てしまっていた草も徹底的に刈り込んで……

芝刈り機で芝をキレイに揃えていきます。

大きな木もバッサバッサ。大変な作業だと思いますが、どんどんキレイになっていく様子が見ていて気持ちがいい……。

そしてついに作業完了!! 車道まで草に覆われていた庭が、キレイに刈り込まれてスッキリとしましたね。遠方で頻繁に来れないため、今後ほかの業者に適正価格で手入れしてもらえるよう、維持しやすさまで考えて仕上げたそうです。まさにプロの仕事ですね。

そしていよいよ、家主の女性に仕上がりを披露します。

説明を聞きながら、「素晴らしい、素晴らしい」と言葉にする女性。涙を流しながら、「どれだけ感謝しているか言えない」という彼女の言葉に、これまでどれだけ困ってきたのか、切実な思いを感じ取ることができます。今までは家の前の草を見るのが億劫で外出が少なかったものの、これからは外出も増えそうだと話していました。

それでは最後に、庭の変わりようをビファーアフターでご覧ください。



