バッサリと髪をカットしたいけれど、家族に意見を聞いたら反応が微妙……そんな時、あなたならどうしますか?

東京・銀座の美容室「VIEW GINZA」の美容師・にっしーさんが自身のYouTubeチャンネル「にっしー ショートボブ銀座美容師」に投稿した動画が話題になっています。

今回投稿された動画は、久々に日本に遊びに来たという、オハイオ州在住の50歳の女性のカット動画。ロングヘアを切ろうと思ったら、娘さんに「切らない方がいい!」とか言われたそう。でも「切っちゃう笑」とニコニコ。

「50歳に合う髪型にした方がいいのかな」「動画を見ているとショートに挑戦してみたいかな～」とロングヘアからショートへのチャレンジに意欲満々。顔の形に合うかどうか、前髪を作ってみたい、家でも再現できますか……? という質問に、丁寧に答えるにっしーさん。バッサリカットするの、楽しいけどちょっと勇気がいりますよね。

「若返ると思いますよ! マイナス5歳…マイナス10歳!?」と言うにっしーさんに、「凄い! そんなに!?」とテンションが上がります。いったいどんな仕上がりになるのでしょうか……?

カットした姿がこちら! すっきりとしたショートカットに「あ!凄い! 変わってる!」と驚かれます。

満面の笑顔に、こちらもなんだかうれしくなりそう。コメントでも「ショート似合ってる! でも、終始笑顔で素敵な方ですね!」「終始楽しそうだし、切った後もとっても嬉しそうでこっちまで嬉しくなりました❤とっても美しくて素敵です」「断然切ったあとが素敵!それにしても終始にこやかでこういう方に憧れます」と絶賛の声が続々。こんなに笑顔だとチャレンジしたくなりますよね。

にっしーさんは、他にもカット動画をYouTubeに多数アップされています。見ているだけでも楽しい動画、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。