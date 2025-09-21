ウクライナのポリシア地方で、大自然の素材を活かしたブッシュクラフトの技で究極のアウトドアを楽しむMICHAELさん。その工程を公開しているYouTubeチャンネル「Polissya Bushcraft」は、チャンネル登録者数69.4万人の人気チャンネルです。

その動画の中から今回は、倒れたトウヒを利用したブッシュクラフトを紹介します。いったい何が完成するのか、その工程をじっくりとご覧ください。

ブッシュクラフトとは、必要最小限の道具(ナイフなど)だけを持って森に入り、食糧や材料はすべて自然の中で調達するアウトドアスタイル。ウクライナのポリシア地方でそれを実践しているMICHAELさん。この日は、根こそぎ倒れてしまった巨大なトウヒの根元を発見。何やらひらめいたようです。

必要最小限の道具が入ったリュックから手斧を取り出す

早速、リュックから手斧を取り出すと、倒れた大きな主幹から伸びている細い枝と、樹皮をそぎ落していきます。

木に穴をあけていく

主幹と、その上にある細い木に穴をあけはじめました。すると今度は、別の倒木から湾曲した枝を数本切り取ってきたMICHAELさん。その両端をとがらせると、先ほど開けた穴にグググッと差し込んでいきます。

これを両側に差し込むと、トンネルの土台となるような骨組みが完成。すごいですね。

今度は長い枝をたくさん集めてくると……1本ずつ髭のように生えている小枝をそぎ落とし、きれいにしていきます。それを、先ほどの湾曲した骨組みの外側にそわせるように並べては、麻紐でしっかりとくくりつけていきます。

トンネルの外側の骨組みを制作

ぐるっと一周くくりつけ、入り口部分となるところの長さを切りそろえると、完全なトンネル状態に! 素晴らしい!!

トンネルの骨組みの完成

入り口部分にも、短く切り出した枝をライオンの鬣のごとく一周ぐるりとくくりつけ、補強すると、これまた枝で丸いドアも作っちゃいました。





入り口が完成

入り口のドアが完成しました! 技術もさることながら、その発想がまた素晴らしい!





泥と藁を集めてきたMICHAELさん

続いて、スコップとシートを持って小さな沼にやってきたMICHAELさん。泥の質感を確かめると、シートに泥を積んでトンネルまで運びます。また、藁も刈り取って運んでくると……

シートな中で土壁の材料作り

シートの中で泥と藁を合わせ、足で踏み踏みしながらこねていきます。これを繰り返すと、土壁になる天然の材料が出来上がります。本当に何でも自然の中で調達しちゃうんですね。おそらく、日本の建築で古くから活用されている土壁の技法と同じかと。





土壁を手で作っていく

早速この土を、骨組みの隙間を埋めるように貼り付けていきます。すべて塗り終えたら、入り口のドアを取り付け。

さらに、古い倒木から苔で覆われた樹皮を剥がし、これで屋根になる部分を覆っていきます。カーペットのようにきれいに剥がれていく樹皮、なんだか気持ちいですね!





苔の樹皮で土壁の外側を覆っていく

苔の樹皮は、、螺子の代わりに枝を差し込みながらところどころ留めていきます。これで外観は完成! 個人的に、『ロードオブザリング』に出てくるホビットのおうちのようで、ワクワクしちゃいます!

さて、お次は内装です。

ふかふかの藁を敷きつめ居心地をチェックすると、金属の箱と筒を取り出したMICHAELさん。それを組み立てると、筒の先端を壁の外へ。どうやら煙突のようです。箱の部分はパカっと開くようになっていて、薪をくべて着火。台の上にやかんをおけば、お湯を沸かすことだってできちゃうんです!!

この日の夕食は、かぼちゃの中にきのこのクリーム煮を詰めて丸ごと焼いたほくほくメニュー。もちろんきのこは採り立て! 土に穴を掘って薪をくべると、アルミで包んだかぼちゃのクリーム煮を丸ごと投入。穴をふさぐようにアルミで蓋をすれば、蒸し焼き状態に。山火事になることもありません! これも知恵ですね。

丸ごとかぼちゃのクリーム煮を堪能

美味しそう!

重労働のあとなので、もちろん1人でぺろり。もう一つあったかぼちゃにナイフを入れて器用にランタンを作り上げると、ランタンに火を灯し、やかんで沸かしたお茶でホッとひと息……。静かな夜の森を五感で満喫するMICHAELさん、幸せそうですね。

ホッとひと息ティータイム

いかがでしたか? 見事、倒れたトウヒの根元に暖かくて居心地のいい秘密の洞窟を構築してしまいました。その技術と知識、発想にはただただ脱帽です。

このほかにも、さまざまな自然のシェルター作りを投稿しているMICHAELさん。どれも音声はなく、枯葉を踏みつける音や枝がしなる音、火が燃える音など、自然のASMR要素も満載です。大自然の中に身を投じている気になれるブッシュクラフト動画、気になる方は、他の動画もチェックしてみてくださいね。

