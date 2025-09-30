女優の高石あかり(高ははしごだか)が主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)が29日よりスタート。朝ドラ初出演となる阿佐ヶ谷姉妹が声を演じる蛇と蛙が、語り的な役割を担い、物語を盛り上げている。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫レフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛けている。

通常の朝ドラでは、語り(ナレーション)が物語を解説していくが、今回は語りではなく、蛇と蛙というキャラクターが登場人物としてその役割を担当。演じるのは阿佐ヶ谷姉妹で、蛙の声が渡辺江里子、蛇の声が木村美穂だ。

制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーに話を聞くと、「物語を伝えていくにあたって、ナレーション的な伝えていく人は必要だろうなと、ふじきさんと話しました。トキはコメディタッチで書いていますが大変なことがいっぱい起こるので、そこを明るく応援してくれるようなスパイスになるようなものがあったらいいなと思っていて、ふじきさんと話していく中で、ふじきさんから出たアイデアが蛇と蛙でした」と説明。「語りとして何かを語っていく人というより、物語の中にいて、物語の登場人物として一緒に見守ってほしいという思いがあり、あえて語りとは書かず、蛇と蛙にさせていただきました」と狙いを明かした。

ちなみに、蛇と蛙にしたのは、小泉八雲の家の庭に住んでいて、八雲＆セツ夫婦がとても気に入っていた生き物だったからだという。

また、このたび阿佐ヶ谷姉妹が本作出演について語った。

――『ばけばけ』へのご出演が決まったときの感想を教えてください。

江里子:もう青天の霹靂(へきれき)で、まさか子供の頃から拝見していたNHKの朝ドラというものに関わらせてもらうことが、自分たちの身に起こるなんて思ってもみなかったです。「ばけばけ」の脚本を、ドラマ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」を書いていただいたふじきみつ彦さんが担当すると決まられた時は、みんなで大喜びしまして。むしろ対岸から見守るつもりでいたら、まさかドラマの中で見守る立場になるなんて思ってもみなかったので、本当に光栄でした。

美穂:朝ドラに出られるなんてなかなかないですし、2人で「やったわね!」って。それに、私はかえるが好きなので、蛙役ができて嬉しいです。かえるの気持ちがわかるように動画を見て研究したりして。1人で演技をするのはちょっと厳しそうだけど、2人で見守るという立場でやらせてもらえるということで、最初にお話を聞いた時は、絶対にやりたいと思いました。

――「蛇」と「蛙」のお気に入りのシーンとセリフを教えてください。

美穂:第1回の最初のシーンで、ヘブンさんとおトキちゃんがいい雰囲気になった時、私たちで「あ~~~~......」と言うところですね。まるで親戚のおばさんたちが見守っている感じ(笑)。あの2人がどうやってご夫婦になっていくのか、最初の頃は想像できないので、奇跡的に夫婦になっていくところまで見守りたいです。

江里子:私は、同じシーンの「やだ、ちょっと朝よ! 夜だけど、夜だけど朝なのよ!」という蛇のセリフが、とってもふじきさんらしいなぁと思って。朝ドラとは言わずに、このセリフだけですべての景色や関係、私たちがのぞいているところとかも含めて、表現されているところがすてきだなと思いました。

――トキとヘブンの印象は?

江里子:おトキちゃんは情が深くて、本当に「おしん」以来のけなげさよね(笑)。ヘブンさんは、最初かなりパンチのある方でどうなっちゃうのかしらと思ったけれど、回を重ねていくごとにおトキちゃんとの関係も深まり、松江の人たちにも溶け込んでいく感じがあっていいですよね。物語が進んでどんどん魅力的になっていかれる方なので、そこを私たちとぜひ一緒に見守ってワクワクしていただけたらと思います。

美穂:おトキちゃんは、すごく家族思いだと思います。一人だけ幸せになるんじゃなくて、松野家を支えていこうとする家族愛がある子ですよね。ヘブンさんも、物語が進む中で痛みを抱えていたところが見えてきたりします。ヘブンさんの優しさに触れるシーンはうれしかったですね。

――ドラマの見どころ・視聴者の方へのメッセージをお願いします。

江里子:「ばけばけ」は、怪談に心惹かれた2人を中心に広がっていくお話です。「怪談」は割と夜のイメージが強いですが、それが朝ドラの中で表現される面白さみたいなものを、今までにない朝ドラの世界、作品として楽しんでいただけたらと思っています。そのために、私たちも蛇と蛙にばけたつもりで、精いっぱいやってまいります。

美穂:ふじきさんの台本はいつも面白くて、私たちも楽しく見させていただいているので全然不安はありません。きっと素晴らしいお話になるだろうなと確信しております。ふじきさんもおトキちゃんたちもみんなでがんばって作られている作品なので、それを壊さないように一緒にがんばれたらと思っております。

(C)NHK