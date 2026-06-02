きょう2日のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、「閉校まであと3年…高校生たちを喜ばせたい! 狩野英孝が地元宮城の生徒を引率! 今絶対に食べてほしい東京グルメ修学旅行」を放送する。

東京激ウマグルメ初体験修学旅行を開催

今回のテーマは、一生に一度の思い出となる修学旅行。もしもそれが“東京のおいしいものばかり”だったらどうなるのかを、同番組が超調査する。

東京を訪れるのは、あと3年で閉校が決まっている宮城県松山高校の生徒たち。引率するのは、同じ宮城県出身の狩野英孝先生。地元の後輩たちのために一肌脱ぎ、さまざまなサプライズを用意する。

副担任を務めるのは、平成ノブシコブシの吉村崇。食べ盛りの腹ペコ高校生12人を連れ、1日限りの夢の修学旅行が始まる。

ホテルニューオータニの朝食ビュッフェ、行列カレー、焼肉も

修学旅行で味わうのは、東京の激ウマグルメの数々。最強の朝食ともいえるホテルニューオータニの朝食ビュッフェ、平日でも大行列ができる日本最高峰の欧風カレー、幻ともいわれる究極の丸ごと果汁かき氷、さらにグループ最高峰の衝撃焼肉など、初体験のグルメが次々に登場する。

人生初の“激ウマ東京グルメ”を前に、高校生たちはどんな反応を見せるのか。笑いあり、涙ありの1日を通して、閉校を控える高校生たちにとって一生の思い出に残る修学旅行が描かれ、ラストには、狩野から歌のプレゼントも用意されている。

スタジオには、MCのカズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也・屋敷裕政(ニューヨーク)、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナウンサー、ゲストの井森美幸、狩野英孝、橋本涼(B＆ZAI)が出演。VTRには、狩野、吉村、宮城県立松山高校の生徒たちが登場する。

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