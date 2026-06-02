俳優・萩原利久の冠バラエティ番組『萩原利久のwkwkはぎわランド』が、フジテレビの夏イベント「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」で一日限りの復活を果たす。『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』として、8月4日に東京・豊洲PITで公開収録を行うことが決定した。

全31回を楽しんだファンへの“大感謝祭”

現在フジテレビで放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にも出演し、数々のドラマや映画で独特の存在感と演技力を発揮してきた萩原。自身の芸能界入りのきっかけとなった小島よしおとの共演でも話題となった冠番組『萩原利久のwkwkはぎわランド』は、今年4月に最終回を迎えた。

そんな同番組が、湾岸エリアの新しい夏イベント「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」で復活。2度目となる『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』として、ファンの前で公開収録を実施する。

本イベントは、これまで全31回にわたって、地上波、TVer、FOD、CSフジテレビTWOなどさまざまな形で番組を楽しんできたファンに向けた、HAGYこと萩原と、COZYこと小島からの感謝を込めた“ファン大感謝祭”ともいえる内容に。久しぶりとなる2人の息の合った掛け合いも見どころとなる。

2人のバトル企画、真の決着へ

番組ではこれまで、萩原と小島がさまざまなバトル企画を繰り広げてきた。今回の公開収録は、そのバトルに真の決着をつける、事実上の完結編ともいえるイベントになるという。

今年も猛暑が予想されるが、今回は屋内開催。来場者は、夏一番の“wkwk(ワクワク)”を体験しながら、2人の熱いバトルの行方を見守ることになる。

萩原は「ピーヤ祭帰ってきました!!! わーーーーーーい!」と喜びを爆発。「こんなに早く帰ってきていいものなのかわかりませんが、やらせていただけるのならありがたく感謝感激でやらせていただきます!!」と感謝を述べた。

さらに、「これをもってコジーに完勝したいと思います。夏はピーヤ祭だーー!! ぜひ、お待ちしております!!」と、早くも小島との対決に闘志を燃やしている。

一方の小島も、「熱いおっぱっぴーな1日にしましょう! 私も今からwkwkがとまりません!」とコメントを寄せた。