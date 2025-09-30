俳優の中沢元紀が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの10月担当マンスリープレゼンターを務めることが30日、発表された。10月1日、15日、22日、29日に生出演予定。

中沢元紀

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

■中沢元紀

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「とてもうれしいです。既に緊張していますがワクワクの方が大きいです」

――早起きは得意ですか？

「得意な方だと思います。目覚めは良い方ですが、目覚まし時計を買って頑張って起きます！」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「昔から見ていますしアットホームなイメージです。みなさん温かく迎えてくださると信じています（笑）」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「原稿読みは初めてなのでやってみたいです。未知の世界でうまくできるか不安ですが一生懸命挑戦したいと思います」

――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？

「優しいイメージです。全力で頼らせていただきたいと思います（笑）」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「初めての経験で緊張していますが、みなさんに爽やかな朝をお届けできるように頑張ります！」

■佐々木渉チーフプロデューサー

「10月のエンタメプレゼンターは、注目の若手俳優、中沢元紀さん。（連続テレビ小説『あんぱん』での）“この戦争さえなかったら…”とまっすぐに言葉をぶつけるシーンが印象に残っている方も多いはずです。ドラマや映画など次々に話題作に出演されていて大活躍ですが、その素顔といえば、野球やハンドボールが得意なスポーツマンでありながら、書道や料理など意外な特技もお持ちだそうです。明るい笑顔がまぶしい中沢さん。『めざましテレビ』でたっぷりとその魅力をお届けできればと思います」

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太、3月をME:I・MOMONA、2月を中島健人、1月を超特急・柏木悠、24年12月をNiziU・RIMA、11月を齋藤潤、10月を山中柔太朗(M!LK)が担当している。

(C)フジテレビ