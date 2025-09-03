超高齢化社会にある日本。空き家やゴミ屋敷が大きな社会問題となっていますが、自称“孤高のボロ戸建投資家”「ひとりでできるマン」さんは、そんな物件を安く購入しては、自身でDIY修繕し商品化。

その施工記録とビフォーアフターをYouTubeチャンネル「ひとりでできるマンDIY」で公開しているのですが、見事なDIYぶりと、驚きのビフォーアフターが度々話題となり、今やチャンネル登録者数16.8万人超の人気チャンネルとなっています。

数ある動画の中から今回は、45万円で購入したゴミ屋敷を75万円かけて生まれ変わらせたビフォーアフター動画を紹介。なんと、家賃7万円の物件に化けたのだとか。さて、どんなリフォームになったのでしょうか?

ゴミ屋敷をひとりでリノベDIY

今回の物件は2階建て。ゴミ屋敷というだけあって全体的に物が多く、散乱しています。ゴミを片付けるだけでもかなりの重労働ですが、そこは気合いと勢いでお片付け。ちなみに、鉄のゴミはお金に変わるのだとか。

片付けが終わったら、「土間」「8帖洋室」「リビング」「キッチン」「お風呂」「トイレ」から成る1階からDIY!

まずは玄関。白アリにやられてしまっている部分を修繕したり、床材や壁紙を貼り替えたり、塗装などをたった一人でこなしていくひとりでできるマンさん。すると……

なんということでしょう! ゴミ屋敷の面影はどこへやら。土間タイプのすてきな玄関が現れました。ひとりでできるマンさんの言葉を借りるならば、“割といい感じ”の仕上がりとなっています!!

そして、土間だけでもかなりの広さですが、その横には元々8帖の洋室が。今回は、ここを思い切ってエントランスにDIY。

こちらも、広くてきれいですね。古びたようにしか見えなかった窓ガラスも、レトロ感漂う素敵な窓に見えちゃうから不思議です(笑)。土間+8畳という玄関は、自転車置き場にしてもよし! 作業場にしてもよし! もちろん踊ってもよし! の贅沢な空間に生まれ変わりました!

ちなみに、玄関〜エントランスのDIYに要した材料費(主に壁紙や塗料、木材)は、なんと7万円! 材料費だけだと、こんなにも安くできちゃうんですね!

さて、お次はリビングです。まずはビフォーをチェック。

大量の家具や家電、ゴミに加え、奥の部屋には扇風機がいっぱい。またまた気合いと勢いで片付けて、DIYしたところ……

おしゃれですね。壁や仕切りを取っ払い、広々としたリビングに大変身。清潔感溢れる白を基調としたデザインが、とっても素敵です。リビングにかかった材料費は14万円。

そして、奥にはキッチンも。

元々キッチンのある場所がかなりヤバい状態だということで、こちらに移設したのだとか。キッチンの製作費はなんと3万8,000円。実は、キッチンは他の物件の残置物を再利用。キッチンパネルはいただきものなのだとか。無駄がなくて素晴らしい!

想像以上にヤバい水回りのDIY

さて、お次はその“ヤバい”とやらのキッチンに潜入。

これはすごい状態ですね。台所の奥がお風呂になっているのですが、ズームしてみると……

キッチンからお風呂までカビだらけで、真っ黒です。唯一の救いは、浴槽がステンレスだということ。磨けばピカピカに光るのだとか。ちゃんとした脱衣場や洗面台もないことから、キッチンを洗面脱衣場にDIY!

なんてオシャレな洗面台!! この洗面台も、他の物件の残置物なのだとか。清潔感もあって素敵です。当然、お風呂も……

パネル工法でリフォームしたというお風呂、見事、清潔感のある空間にリニューアル。昭和レトロなドアも塗装で綺麗に仕上げ、浴槽もピッカピカに磨き上げられています!

水回りのリフォームはお金がかかる箇所でもありますが、気になる費用は……洗面脱衣場が5万5,000円、お風呂が5万4,000円! 地球にもお財布にも優しい再利用、素晴らしいですね。

さて、お次はトイレです。覚悟を決めて覗いてみると……

ちょっと見づらいのですが、扉の内側にペーパーホルダーが、画面右側に汲み取り式のいわゆるボットン便所があります。このおどろおどろしい雰囲気、怖すぎです。

ここはやっぱり、見た目も機能も水洗式にそっくりな簡易水洗(汲み取り式水洗トイレ)にチェンジ! 新しいトイレがこちらです!

なんだかホッとしました。昭和レトロなすりガラスのおかげで、明るいのがいいですね。トイレにかかった費用は8万3,000円でした。

いざ、2階へ

こんな感じで、2階もリフォーム。2階は「7畳和室」「10帖洋室」「6畳和室」「四畳半」で構成されていて、階段を上がったところから見た全体像がこちら。

2階は、あえての和室1部屋「7畳和室」と、「10帖洋室」「11.5帖洋室」にリニューアルします!

画面左が7畳和室で、畳は表替え、天井は水拭きしただけなのだとか。そのため、費用は3万3,000円で済んだそう。その奥が10帖洋室で、こちらはなんと3万円ぽっきり!

そして正面から右側にかけて、6畳和室と四畳半の部屋を「11.5帖の洋室」にDIY……の予定だったのですが、床の間をワークスペースにしたことで12帖になったのだとか。

広いですね! 大きな窓もあって、明るく開放感のあるお部屋になりました。しかも、よく見るとクローゼット付き!

実はこちらのクローゼット、唯一、ひとりでできるマンさんが一人ではできない代物。では、どうしたのかというと……なんと、この物件のお隣には、建具職人YouTuber「建具屋のまさお」さんが住んでいらっしゃるのだとか!! まさおさんの協力の元、コラボ製作したそうです。YouTuber同士の助け合い、素晴らしいですね!

というわけで、この部屋にかかった費用は、ワークスペース(1万3,000円)とクローゼット(2万7,000円、まさおさんの工賃は別)の材料費を含め、最終的に13万円でした!

いかがでしたか? 各部屋の材料費に加え、テレビアンテナの修繕や残置物の処分代など雑費10万円をプラスすると、かかった費用の総額は75万円。75万円かけてDIYした結果、45万円のゴミ屋敷がすてきな一軒家に生まれ変わりました。ただただ、ひとりでできるマンさんの根気と努力、そして技に脱帽です!!

これだけの大DIY、相当の時間を要したと思われますが、いったい完成までにどのくらいかかったのでしょうか? ひとりでできるマンさんにインタビューしてみました。

ひとりでできるマンさんに聞いてみた

―― 今回のリフォームにかかった期間を教えていただけますでしょうか?

6ヶ月間かかりました。

―― 今回のリフォームで、特に大変だった箇所はどこですか?

今回の物件は躯体の白蟻によるダメージが数箇所あり、本格的な大工工事をDIYで行う必要がありましたが、YouTubeで調べたら何とかなりました。大工系YouTuberさんに感謝です。

また、広い(元は8K)物件であるにも関わらず、内装はほとんど劣化していたので壁紙などの内装リフォームの施工面接が広く、時間を要しました。

―― DIYリフォームをする際にこだわっているポイント、大切にしているポイントなどがあれば教えてください。

なるべくシンプルでミニマルな機能・デザインを心掛けております。入居者さんが好きな家具家電を置いてカスタマイズ出来ること・家賃が抑えられることがメリットです。

ひとりでできるマンさんの動画を見ているうちに、「我が家もDIYしてみよっかな?」と思った人も少なくないはず。物件丸ごとは難しいと思いますが、ひとりでできるマンさんをはじめとするDIY系YouTuberのみなさんの動画を見れば、壁紙の貼り替えや塗装、ちょっとした修繕ならできるかもしれません。まずは、小さなDIYからはじめてみてはいかがでしょうか?