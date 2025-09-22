人生で一番大事なデートが控えているのに、前髪が……! 「DIECE group」代表取締役社長の大月ショウさん(@diece_shou)がInstagramに投稿した、ヘアカット動画が話題になっています。

今回、大月さんがInstagramに投稿した動画のお客様は、「人生で一番大事なデートが控えてるのに、2週間前に行った美容室で前髪パッツンに」されてしまったそう。サラサラの前髪が一直線になってしまっています。

「とにかく男らしい印象にしたい」「メガネをはずしたイメージが見たい」というお客様の要望を受け、「燃えますねー」とやる気満々な大月さん。そしてカットした結果……

穏やかな印象だったカットの前から、前髪を上げて男らしく爽やかな印象に大変身!

コメントでは「すごぉおお 爽やかイケメン」「超絶爽やかイケメン君の爆誕 カッコイイじゃん」「ちょ、ちょっと待って 脳内処理が追いつかん すごく素敵」と称賛の声多数。「デート頑張れ〜!!」というコメントもあるように、思わず応援したくなります。

今回の大変身、カットの後のお客様の反応を大月さんに伺ったところ、「ご来店の時は以前行った美容室で何故か前髪がぱっつんにされてしまって意気消沈していたのですが、髪の毛を切って短くした後は表情も明るく前向きになってくれたみたいで安心しました。また美容室でイメージチェンジのオーダーは初めてだったようで緊張していらっしゃったのですが、変身動画の最後のような笑顔が見れてよかったです。」とのこと。カットで気持ちも大きく変わったようです。

そしてコメントでは「どう伝えたら、そんな髪型になりますか?」という声も。大胆なイメチェンのチャレンジは、イメージと違ったらどうしよう……という不安もあるもの。大月さんにオーダーのコツを聞きました。

「もちろん不安になる方も多いと思うのですが、オーダーがお任せでも漠然としたオーダーでも、必ず細かくヒアリングしてスタイルを決めるので大丈夫ですよ! ただ似合わせるだけではなく、その人の背景を聞いたり…例えばスーツを着るお仕事だったら、髪の毛が襟や耳、目にかからないような爽やかなスタイルを提案したり、その人の持っている雰囲気、その日の洋服など、全てを鑑みて判断します。なので、なにも考えてないけどとりあえず来てみました。みたいな方でも全然大丈夫です! 大月に任せてくだされば、来た時よりも少しだけ自分を好きになれるようなそんな提案をさせていただきますので!」とメッセージをいただきました。

大月さんのInstagramには、他にも様々なメンズカットの動画が投稿されています。また、サロンワークは渋谷・道玄坂の「DIECE 2'nd Flor(ダイスセカンドフロア)」で行われています。見ていると思い切りイメチェンしたくなる動画、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。