7日間かけて、荒れ放題だった家の庭を美しく再生させていく動画がYouTubeに公開され、370万回以上の再生数を集めています。

10年以上放置された庭を再生

動画を投稿したのは、廃屋を専門にクリーニングしているアメリカのYouTubeチャンネル「Clean The Old House」。今回きれいにしていくのは、かつては数十万ドルの価値があったという、現在は見る影もなく荒廃した空き家です。10年以上放置されたことで、人間の背丈よりも高い雑草が生い茂る状態になってしまいました。庭というよりもはや森なんだが……。

もはや庭とは呼べない状況

まずは門に絡まったツタを除去。そのまま近くの雑草をどんどん抜いていきます。さらに地面を掘り返して雑草の根ごと取り去ると、門から家へとつながるコンクリートの通路ができました。ここを拠点として除草作業を進めていくようですね。

ここ通路だったのか

手では抜けないような大きな樹木はチェンソーで伐採。細かな破片はブロワーで吹き飛ばしていきます。

機械の力も使います

ひたすら草を刈っていくと、だんだんと周囲の状況がわかってきました。家の周りをぐるりと囲うように塀が立っています。これはたしかにけっこうな豪邸！ 家の近くには川も流れていたんですね。

豪邸にしかない塀がでてきました

続いては、いよいよ庭のクリーニングです。こちらもどんどん雑草を取り除いたり、隠れていた大量のごみを捨てたりしていると、次第に家が見えてきました。中2階もあるような大きな家のようですね。柱や土台、通路などはレンガ風のデザインになっていて……なんだかオシャレ。

庭には草木だけでなく大量のごみも

家の周囲をぐるりと回るように除草を進めると、ようやく作業が完成！丸7日、合計50時間かかったというクリーニングは見事に成功です。裏庭には井戸や家庭菜園用のスペースもあって、家屋の改修も進めば、また人が住める家として再生できそうですね～。

生まれ変わった庭

裏庭も広々としていてステキ