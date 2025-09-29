9月28日に実写化が発表され、大きな話題になったサッカー漫画『ブルーロック』。2018年に「週刊少年マガジン」での連載がスタートし、2022年にはTVアニメ化、2024年には劇場アニメ化、そして2026年夏には実写映画が公開される予定です。

出演者は大規模なオーディションで決定すると発表されましたが、SNSでは「誰が演じるのか」で盛り上がっています。今回、マイナビニュース会員301名に向けて、「『ブルーロック』糸師凛を演じてほしい俳優」というアンケートを実施。その結果をご紹介します。

『ブルーロック』糸師凛を演じてほしい俳優は?

『ブルーロック』に登場する糸師凛は、主人公・潔世一のライバルであり、クールかつ強気なプレーや言動が目立つ超エゴイストなキャラクター。"ブルーロック(青い監獄)"の現時点でのトッププレイヤーで、世界的プレイヤー・糸師冴を実の兄に持ちます。

「糸師凛を演じてほしい俳優」でトップ3に上がった俳優をご紹介します。301名に聞いた結果、得票が大きく割れ3位には複数の俳優がランクインしました。

1位：横浜流星(7票)

2位：吉沢亮(4票)

3位：佐藤健・菅田将暉・眞栄田郷敦・山﨑賢人(3票)

続いて、6名に寄せられたコメントをご紹介します。

1位：横浜流星(7票)

1位は横浜流星が7票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

不思議な感じの演技がうまいから(50代男性/長野県/システムインテグレータ)

エリートっぽい雰囲気が似合う(50代男性/東京都/専門コンサルタント)

アクションが魅力的(30代女性/東京都/海運・鉄道・空輸・陸運)

2位：吉沢亮(4票)

2位は吉沢亮が4票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

目の演技が強く、静かな中にも狂気や執念を演じられそう。(40代男性/東京都/ソフトウェア・情報処理)

クールな感じが吉沢亮さんの目で表現できるかな? と思いました(50代女性/大阪府/その他)

3位：佐藤健(3票)

同率3位は佐藤健が3票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

糸師凛に似合うと思うから。(40代男性/沖縄県/その他)

イケメンだから(30代男性/静岡県/その他)

3位：菅田将暉(3票)

同率3位は菅田将暉が3票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

ミステリアスで天才肌の雰囲気があるから(30代女性/大阪府/建設・土木)

3位：山﨑賢人(3票)

同率3位は山﨑賢人が3票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

最近コマーシャルでもよく見るし、あの雰囲気が合うと思います(40代女性/宮崎県/サービス(その他))

3位：眞栄田郷敦(3票)

同率3位は眞栄田郷敦が3票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

見た目が糸師凛に合っていると思う(50代女性/鹿児島県/その他)

この人に演じてほしい! 熱いコメントが寄せられた俳優も!

TOP3以外にも、多くの俳優に「糸師凛を演じてほしい」という声が寄せられています。その中から、「この人に演じてほしい!」という熱いコメントをご紹介します。

高橋文哉

クールで少し生意気な感じが合っていると思います。(40代男性/静岡県/ソフトウェア・情報処理)

山中柔太郎

最近急上昇していて俳優としても人気が出てきているしとにかくビジュが良いのでじっくり見たいから(40代女性/埼玉県/その他)

松田元太

自身の能力に絶対的な自信を持っていてとてもプライドが高く、毒舌家の一面があるという点が似ていると思うからです(40代男性/大阪府/その他)

新田真剣佑

冷静な言葉数が少ない役にイメージできる(50代男性/大阪府/流通・チェーンストア)

樋口幸平

雰囲気と顔がとても似ているので、合うのではないかなと思います(30代女性/東京都/インターネット関連)

サッカー経験者で、糸師凛のヴィジュアルに近いので。(50代女性/神奈川県/その他)

まとめ

『ブルーロック』「糸師凛を演じてほしい」俳優、1位は横浜流星、2位吉沢亮、3位は佐藤健・菅田将暉・眞栄田郷敦・山﨑賢人が同率ランクインと混戦の結果になりました。

一体誰になるのか公式の発表を待ちつつ、演じてほしい俳優を予想してみてはいかがでしょうか。

調査時期:2025年9月29日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 男女合計301人 調査方法:インターネットログイン式アンケート