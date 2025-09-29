「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)は10月1日、2025-26年シーズン券の販売を開始する。

国内最大級のゲレンデを約5か月間ロングシーズン楽しめる

今シーズンの営業期間は、2025年11月29日から2026年5月6日までの159日間を予定しており、2年連続営業日数県内No.1を誇るロングシーズンを、国内最大級のビッグゲレンデで遊び尽くすことができる。スキー場内はもちろん、周辺の観光施設や飲食店、全国各地へのスノートリップで一年中使える特典がついており、充実したスノーライフを満喫できる。

10月1日からは超早割期間で半額

10月1日～11月3日までの期間、「超早割」が適用される。大人は定価86,000円のところ43,000円に。24～29歳は定価54,000円が27,000円、19～23歳は定価36,000円が18,000円、中高生は定価34,000円が17,000円、小学生は定価32,000円が16,000円となる。

特典盛りだくさんのシーズン券

シーズン券購入者には、スキー場内で利用できる多くの特典が用意されている。

「同伴者割」では、一緒に来た同伴者のリフト1日券を通常6,300円のところ4,900円で購入できる。

さらに、北エリア駐車場が全日無料となるほか、ナイターやファーストライド(通常のリフトオープン時間よりも15分前倒しで朝一番のゲレンデを滑れるサービス)が無料となる。

また、南エリアでのWAXサービス20%割引、「Burton Test Ride Center」の50%割引、「GoPro」貸出20%割引、「The Rider's」でハンバーガーを注文するとソフトドリンク1杯サービスなど、特典は多岐にわたる。

今年はさらに、スキー場への道中にある近隣のお店で使える特典が新登場。道の駅や飲食店での割引やデザートサービス、スポーツショップや専門店での買い物割引、日帰り温泉割引などが利用できる。

同伴者もお得にネコマ マウンテンを滑れる

日本各地のスノートリップを満喫

シーズン券購入者は、トマムやMt.T(旧天神平スキー場)など、複数のスキー場のリフト券が、無料または優待価格で利用可能となる。全国各地でのリフト券購入や宿泊もお得に。「OMO7 旭川(おも)by 星野リゾート」や、「界 アルプス」といったスキー場が近くにある施設を中心に、複数の星野リゾートの宿泊施設が最大40%OFFで利用できる特別プランを利用できる。

界アルプス イメージ

一年中使える特典いっぱい

今年から新たに、スキーシーズン以外も使える特典が加わった。通年を通して、全国各地にある星野リゾートでシーズン券購入者限定プランでお得に宿泊が楽しめる。加えて、会津旅を楽しめる特典が用意されており、一例として、「鶴ヶ城」天守閣・御薬園共通入場券の割引、北塩原村「裏磐梯レイクリゾート」日帰り温泉割引、磐梯町の「道の駅ばんだい」ベーカリーで500円以上購入時のコーヒー1杯サービス、「たか膳」での食事注文時にソフトドリンク1杯サービス、会津若松市の「HHT天寧寺倉庫」カフェ利用時のアイスクリームサービスなど、さまざまな特典が利用できる。