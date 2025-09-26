星野リゾートでは、夏の猛暑により疲弊した心身を癒し、養生する新しい旅のスタイル「リカバリーツーリズム」を提案している。

星のや軽井沢 浅くなりがちな呼吸を調える「秋朝ストレッチ」

秋は、四季の中でも1日の寒暖差が大きく、気温差によって倦怠感や食欲不振、疲労感などの症状が現れやすい季節。特に今年の夏は、全国的な気温上昇を記録し、特に気温35℃以上の猛暑日が前年を大きく上回る地域も確認された。また、秋に入っても真夏日や熱中症警戒アラートが発表されるなど 、暑さが長引いたことで、夏の間に蓄積した疲労を回復できず、「秋バテ」として体調不良になりやすい時期となる。そこで同社は、猛暑の疲れから回復し、健やかに過ごしてほしいという思いから、「心身の不調からのリカバリー」を目的とした新しい旅のスタイル、リカバリーツーリズムを提案する。

星のや軽井沢「軽井沢 秋の健幸滞在」

「星のや軽井沢」(⻑野県軽井沢町)では、2025年9月1日より、紅葉の繊細な色の違いに向き合う紅葉散策や、心地よい眠りへと誘う入浴法やストレッチで心身を調える、医師監修のウェルネスプログラム「軽井沢秋の健幸滞在」を提供している。4年目となる今年は、星のや軽井沢にある植物で行う「紅葉まんだら並べ」や東洋医学的アプローチで全身を調える「鍼灸ボディケア」が新登場。運動や食事のみならず、感性や感覚を大切にした体験を通して、心の感度を高めながら心身を調え、季節の変化に対応する力を養える。

星のや富士「秋のグランピング滞在」

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」(山梨県南都留郡)は、富士山の裾野に広がる河口湖を望む丘陵に位置する。河口湖の9月・10月の平均気温は約18℃と過ごしやすい気候となる。同ホテルでは、秋風を感じながら、栗のクレームブリュレを味わう「森のひととき」や、動物の足跡やキノコなど自然の恵みを発見する「秋の森 ディスカバーウォーク」など、赤や黄色に深まっていく森を満喫できる。また、朝の時間には、木漏れ日を感じながら、木立に浮かぶ布に身体を預けて、手足の先まで気持ちよく伸ばすストレッチ「森の空中ストレッチ」もおすすめだという。さらに、鍼や灸も用いながら、指圧マッサージで全身を調えるインルームスパの提供も開始した。富士北麓の森で自然の心地よさを楽しみながら、心身のバランスを調えることができる。

星のや竹富島「おひとり ぐっすりにーぶい滞在」

鳥のさえずりや波の音、月の光や星空など自然を五感で感じられ、喧騒から離れリラックスできる環境にある「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)は、リカバリーツリーズムに最適な場所。同ホテルでは、生活のリズムを調えて豊かな眠りへ導く2泊3日のプラン「おひとり ぐっすりにーぶい滞在」を提供している。「にーぶい」とは沖縄の方言で、「眠たい」「眠たそう」という意味。浜辺で朝日を浴びながらの深呼吸とストレッチや、月や星々の力を感じながら快眠へと導くストレッチを行う「てぃんぬ(沖縄の方言で「天の」)深呼吸」で生活リズムを調える。また、夜の心地よい眠りをサポートするための、島の野菜と豆腐を取り入れた「島のトーフ鍋」の朝食も提供する。

星のや沖縄「琉球発酵滞在」

「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)では、2025年9月1日より、沖縄固有の発酵食材を取り入れた食事や運動で心身を調える「琉球発酵滞在」を提供している。年間を通して気温が安定し温暖多湿な沖縄では古くから発酵文化が根付いている。沖縄生まれの「黒麹」は泡盛の醸造に用いられ、蒸留過程で生成されるもろみ粕「カシジェー」は、クエン酸やアミノ酸が豊富に含まれて、発酵の速度が速いことから県外に持ち出すことが出来ない貴重な食材。カシジェーやもろみ酢、ジージキ(パパイヤを黒糖で漬け込んだもの)など、沖縄特有の発酵文化に触れる料理体験のほか、運動やスパメニューなどのくつろぎの状態に合わせた食事を楽しめる。 栄養豊富な発酵食材で腸内環境から体調を調え、夏から引きずる疲れを癒す2泊3日のプログラムとなっている。

星のや東京、都心の日本旅館で養生する1泊2日

東京・大手町にある「星のや東京」(東京都千代田区)では、1泊2日で日本旅館での温泉滞在を満喫できる。最上階の大浴場では、地下1,500mから汲み上げた天然温泉「大手町温泉」の湯に浸かることができる。また、秋の時期限定で、360度の東京の夜景に囲まれた空間で、月光に照らされながら身体を動かし、心身ともにリフレッシュする「天空月光稽古」も開催している。また、就寝前には、身体を温め、心身の緊張をほぐす「お休み前の深呼吸」で、深呼吸に合わせてストレッチを行い、深いリラックスへと導く。