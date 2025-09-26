星野リゾートが展開する「リゾナーレ」は10月6日、宝島社とコラボレーションし、初のブランドムック(4,389円)を全国の書店、ネット書店、宝島社公式通販サイト・宝島チャンネルで発売する。

タイトルは『「星野リゾート」が手掛けるリゾートホテル「リゾナーレ」が考えた 旅行にも普段使いにも活躍!ガバッと開く超優秀ショルダーバッグBOOK』。同社が監修した、旅行にも普段使いにも活躍するショルダーバッグをメインに、リゾナーレブランドの特徴や、おすすめのアクティビティ、2025年12月に新規開業する「リゾナーレ下関」についても紹介している。

誌面表紙イメージ

ショルダーバッグはリゾナーレのブランドイメージに合わせてデザインされており、旅行にも普段使いにも嬉しい、スタイリッシュで実用的なバッグに仕上げた。

ガバッと大きく開く仕様で中身が見やすく、荷物の出し入れもスムーズ。500mLのペットボトルやカメラなどのアイテムをスマートに収納可能。ファスナーポケットで仕切られているので整理しやすく、旅先でも日常でも快適に使用できる。

重厚感のあるアンティークゴールドのジッパーを採用。裏地には落ち着きのあるブラウンカラーを採用し、上品さを演出している。さらに、リゾナーレのロゴをあしらったオリジナルの織りタグを配置。細部までこだわった仕様で、旅の高揚感を高めてくれる。

使用用途イメージ

「リゾナーレ下関」 宿泊ペアチケットが当たる

本誌を購入した人の中から抽選で2組4名に、リゾナーレ下関の宿泊ペアチケットをプレゼントする。応募方法や詳細は誌面で確認を。