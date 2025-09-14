「⻄表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は11月15日より、「カマイ狩猟文化体験ツアー」(1組2名 59,200円)を実施する。

イノシシ猟師からカマイ狩猟文化を通して西表島のエコシステムを学ぶ

「カマイ」とは、⻄表島の方言で「イノシシ」という意味。⻄表島は、国際的に希少な固有種に代表される生物多様性保全上重要な地域であることが認められ、2021年7月に世界自然遺産に登録された。カマイ猟は、毎年11月15日から2月15日までが狩猟期間。西表島には伝統の罠猟があり、西表島の生態系のバランスを保つためにも重要な役割を担ってきた。カマイは、西表島に古来から生息し、島の自然環境を構成する重要な動物の一種。一方で、カマイによる食害や固有種の摂食など生態系に及ぼす悪影響もあるため、個体数のバランスを保つことも重要とされる。また、島に住む人々は、古くからカマイ肉をタンパク源として食してきた。

同ホテルでは、猟期である冬にカマイが生息する山に出向き、同島の自然界のシステムを正しく理解し興味を持ってもらうことを目的として、2021年よりカマイに関するプログラムを実施している。

今回のツアーでは、島の猟師によるカマイに関するレクチャー、ジャングルでの痕跡探し、カマイの食体験を通じて、カマイについて生物多様性保全の視点から学ぶことができる。

2025年11月15日～2026年2月15日までの期間、毎週土・日曜日限定で実施する。定員は1日1組(1～3名)。料金は1組2名59,200円、3名参加の場合は追加11,600円となっている。ホテルHPにて、1週間前18:00までの予約が必要となる。

地元猟師からカマイの生態を学ぶ

島の猟師がカマイの生態について解説する。どのような見た目で、何を食べているのかといった基本情報から、猟師だから知っているカマイ特有の行動パターンについてまで、ここでしか聞けない話を深く知ることができる。また、カマイが自然界でどのような役割を担っているのかを知ることで、西表島の独特なエコシステムについて理解が深まる。

カマイ罠の説明

実際にジャングルの中を見て回る

カマイについて学んだ後は、カマイが棲むジャングルの中を猟師と一緒に見て回る。獣道やカマイが掘り起した跡、木の実を食べた跡から、その年のカマイの行動パターンを知ることができる。また、実際にカマイ猟に用いられる罠作りを見学する。罠は、生物多様性保全を図るため、大きさや仕様にさまざまな工夫がされている。カマイとヒト、西表島の自然環境の深い関わりについて実際に見て理解する体験となる。

カマイの好物の植物を観察

狩猟期間ならではの滋味深いカマイの食体験

猟場を回った後の夕食は、ツアー参加者限定でカマイ肉を使った「カマイのスモーキークラッチ」を用意している。西表島の大自然でどんぐりや木の実を食べて育ったカマイは、他地域のジビエに比べて小ぶりで臭みが少なく、筋肉質で脂肪が少ないのが特徴。その滋味深い味わいを、じっくりと火を通して引き出す。この時期にだけ狩猟が許される貴重な自然の恵みに感謝しながら、その季節に獲れたものを食べることで、生物多様性の保全に繋がっていることを体感できる。