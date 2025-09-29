YouTubeをはじめとするSNS界で、近年ますます人気となっている科学者・でんじろう先生。そんな先生の実験を楽しめる「でんじろう先生のはぴエネ!【公式】Mr. Denjiro's Happy Energy!」による動画に、フィクションみたいな“武器”が登場……!?

※画像は「でんじろう先生のはぴエネ!【公式】Mr. Denjiro's Happy Energy!」(@hapiene)より引用

動画の冒頭、今回のテーマである「ムチ」を華麗に披露する先生。以前もムチを紹介したことがあるらしく、さすが、手慣れています……。

先生によると、じつはムチの「パン」という音は、ムチの先端が音速を超えることで生まれる衝撃波によるもの。地面にふれて出るわけではないとは、普通にためになります。

一般的なムチでは、先端に向かうにつれてだんだん細く軽くなっていることで、手元のエネルギーが効率よく先端に伝わり、先端が音速を超えて音が鳴るのだそう。果たして、鎖のムチでも同じように音は鳴るのか……?

まずは、一般的なムチと同じく、手元が太く、先端が細いバージョンで実験。振ってみると、たしかに鳴ったーー!!

続いて、手元から先端まで同じ太さのムチでチャレンジ。エネルギーが伝わる効率が悪く、音は鳴らなかった……と思いきや、“強く振る”と音が発生!!

鎖は重いため、思い切り振ることで、先端に勢いがつき、速く動くことで音が鳴るのだそう。って、それはもはや、科学じゃなくて気合では??

ラストには、鎖のムチを使った技のお披露目も。鎖の先に燃料を染み込ませた布をつけ、火をつけて振ると、炎がキターーーーーー!!

合言葉は、チャンネル名にも含まれている「はぴエネ!」。でんじろう先生が真空パックになったり、斧を投げたり、このチャンネルでしか味わえない世界観を楽しみたい方は、ぜひ今回以外の動画もチェックしてみては?