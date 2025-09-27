女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の最終回が26日に放送され、半年間にわたる物語が完結。SNSでは感謝の声や『あんぱん』ロスの声があふれている。戦後80年という年に、やなせたかしさん夫妻の物語を届けたいという強い思いで『あんぱん』を完成させた制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーに、走り切った今の思いを聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

物語が完結し、SNSでは「あんぱんチーム、素晴らしい作品をありがとう！」「半年間楽しかったな～素敵なドラマをありがとうございました！」「半年間、毎朝、素敵な時間をありがとうございました 愛と勇気をもらえました」「しばらくあんぱんロスです」「あんぱんロスだよ…素敵なドラマだったな」「『あんぱん』ロスが襲いかかる」などと感謝の声やロスの声が上がっている。

長期にわたる制作を振り返り、倉崎氏は「本当に長い日々が終わったなという気持ちです」と心境を述べ、「限られた時間のなかで人生懸けてすべてを注ぎ込んでやり切ったと思っていて、だからこそあっという間でもありました。もう自分が担当する朝ドラはこの『あんぱん』で最後でいい、最後がいいと思えるほどに今は思っています」と語る。

そして、「やり切った」と言うものの、「不思議とまだ終わった実感はなく、心の底から『あんぱん』が5年後、10年後、20年後もずっと皆さんの日常で心のどこかに残っていてほしいなと思っています」と告白。アンパンマンという国民的なキャラクター、そしてアニメの誕生を描いた物語だからこそ、『あんぱん』も長く愛され続けてほしいという思いがある。

「『アンパンマン』自体が、自分が小さい時と、親になった時と、おじいちゃんおばあちゃんになった時と、人生で3回お世話になると言われていますが、同じように『あんぱん』も3世代にまたがってほしいなと。今、子供の人たちも、親になった時、おじいちゃんおばあちゃんになった時に、子供や孫たちと見てもらえたらうれしいです」

また、『あんぱん』のイベントなどを通じて視聴者の生の声を聞いたところ、「例年の朝ドラと圧倒的に違う点は、親子で見ている、あるいは3世代で見てくださっている方がとても多い」と実感したそうで、「今までの朝ドラの視聴者層は年配の方々が中心で、子供たちに見てもらうというのはハードルが高かったですが、今回は子供含めて若い世代にも届いているという実感があるので、日常の片隅でずっと『あんぱん』が残り続けてほしいなという思いがあります」と、これからも多くの家庭で愛され続けてほしいと願った。

『あんぱん』本編は完結したが、早くも9月29日～10月2日(各日23:00～23:25)に4夜連続で『あんぱん』特別編が放送される。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)のプロポーズ秘話、メイコ(原菜乃華)のミュージカル出演の舞台裏、スランプに陥ったいせたくや(大森元貴)の悩み、嵩とのぶのもとで働く中尾星子(古川琴音)の決意を描く。

