テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

なぜ“危険な忠告”ほど無視されてしまうのか

今回取り上げるのは、ホラー作品の冒頭でよく見られる“警告無視”の展開だ。

物語の序盤、地元の人や年配の人物が「そこはやめておけ」「行かない方がいい」と忠告する――にもかかわらず、主人公たちはそれを気に留めることなく、問題の場所へと足を踏み入れてしまう。

視聴者としては「いや、絶対危ないでしょ」と分かっていながらも、この流れはホラー作品における“お約束”として繰り返されてきた。

この演出には、物語を動かすための明確な役割がある。未知の場所へ向かう理由をシンプルに提示しつつ、視聴者に「危険が待っている」という前提を共有することで、緊張感を一気に高める仕組みだ。

また、登場人物側の心理としても、「自分は大丈夫だろう」という根拠のない自信や、好奇心が恐怖を上回る瞬間が描かれているとも言える。現実でも、人はリスクを理解していても行動してしまうことがある――その延長線上にある表現とも考えられる。

分かっているのに止められない。だからこそ、その先に何が起きるのかを、私たちはつい見届けたくなってしまうのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。