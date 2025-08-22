フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』(9月26日配信スタート、毎週金曜20:00最新話更新)に出演する高橋大翔が19日、25歳の誕生日を迎え、ともに主演を務める和田雅成やスタッフたちからサプライズのお祝いを受けた。

和田からのサングラスをごきげんに装着

休憩を終えて控室から戻ってきた瞬間、プロデューサーらスタッフが横一列で並んでいるのを見て、驚きのあまりバクバクする心臓を押さえた高橋。一斉にクラッカーを鳴らされ、「びっくりしたー! みんな並んでるから、怒られるのかと思った!」と、まさかの出迎えへの感想を述べた。

「IT'S MY BIRTHDAY!」と書かれた王冠と「Birthday Boy」と書かれたタスキを着用し、和田とケーキ入刀したり、食べさせ合ったり、「ルネッサ～ンス」と言いながらシャンパンを乾杯したりと、一通りの儀式を完了。ドラマの製作委員会から「マッカラン12年」のウイスキーをプレゼントされ、和田からはサングラスのプレゼントを受け取って、早速ごきげんに装着した。

驚きで心臓を押さえる高橋大翔

25歳は「大人としての自覚を」

25歳の抱負を聞かれた高橋は「僕としては大人な年だと思ってるので、大人としての自覚を持って、みんなから憧れられるような大人になりたいです。プライベートはもちろんですが、お仕事の面でも皆さんに応援されるような人になれるよう、活躍できるように頑張っていきます!」と力強くコメント。和田は「そうなってください!」とエールを送った。

現在33歳の和田は、自身が25歳の頃「大トガリしてました。(高橋のように)こんな大人な感じじゃなかったです。“絶対売れてやるんで”みたいな(笑)」と振り返る。

誕生日のお祝いをされることは薄々予感していたという高橋だが、「ここまで盛大に、大人数に囲まれるとは思ってなくて、マジでびっくりしました」とのこと。そこにクラッカーが一斉に鳴らされ、「まあ撃たれたと思いましたよね(笑)」と驚きを表現していた。