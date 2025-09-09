俳優の和田雅成と高橋大翔がW主演を務めるフジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』(26日配信スタート、毎週金曜20:00～)の本編オープニング映像がFOD公式YouTubeで先行公開された。この映像で使用したフィルムスナップ写真と場面写真も公開された。

このドラマは、ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた「ヤクザ×BL」作品。物語は、ある騒動をきっかけに片岡(和田)と小田島(高橋)が行方をくらます旅から始まる。そのオープニング映像では、その旅路を切り取ったかのようなフィルムスナップが次々と展開される。

FODでは、メイキング映像のShort Ver.(無料)を9月26日20時から、Long Ver.(FODプレミアム)を10月24日20時から配信。アクションシーン、刺青、旅先での撮影の裏側に和田と高橋のインタビューを交えて構成される。

ドラマスタート日の26日には、完成披露試写会の開催も決定。FOD公式X(Twitter)で参加募集が行われている。

■第1話あらすじ

情に厚く侠気もあり、多くの組員から愛される若頭・片岡(和田雅成)は、とある騒動の責任を取る形で、組長の実子・桐井(遊屋慎太郎)から「ほとぼりが冷めるまで身を隠せ」と命じられ、行方をくらます旅に出ることに。

そんな片岡の世話役に任命されたのは、かつて組長の付き人をしていた小田島(高橋大翔)だった。運転や食事から性欲処理まで、便利な世話係として淡々と役目をこなしていく小田島。だが、その胸中には“裏の使命”があった。小田島は桐井から片岡を「殺せ」と厳命されていたのだ。埠頭で釣りをする片岡の背後には銃口を向ける小田島の姿が…

■第2話あらすじ

桐井から「さっさと片岡を始末しろ。7年前の恨みがあるんだろ」と急かされた小田島は、親友・朝日(堀海斗)が死んだ日のことを思い出していた。一方、片岡は全国を放浪しているという自称“社長”の老人・比嘉(小沢直平)と、死刑囚の夫を持つ女性・小峰(天野麻菜)と出会い親しくなっていた。小田島に「今夜は帰らない」と告げ、小峰の勤めるスナックへと向かう片岡。一人になった小田島は、静かな夜の港で朝日と過ごした日々を思い返していた。片岡に強く憧れていた朝日は、いつか自分も出世し、小さな島で暮らす母に家を買うという夢を語っていた。その家で「お前も一緒に住もう」と誘われ、戸惑う小田島に、朝日は「当たり前だろ。家族なんだから」と言うのだった。







場面写真









スナップショット

【編集部MEMO】

このドラマについて、和田雅成は「BLとしての濃密なドラマと、極道の世界特有の緊張感。この作品の持つ魅力を存分にお伝えできればと思います」、高橋は「演じてきてここまで苦しくて、寄り添えた役はありません。僕たちの旅路を、ぜひ見届けていただきたいです」とコメントしている。

(C)2025「あなたを殺す旅」製作委員会