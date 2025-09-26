舞台『刀剣乱舞』や『花郎～ファラン～』などの和田雅成と、MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活躍中の高橋大翔が、フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』』(26日配信スタート、毎週金曜20:00～)でW主演している。

浅井西氏による同名コミックを実写ドラマ化した本作。情に厚い若頭と、その若頭を「殺す」密命を背負った若手組員が、旅を共にする中で次第に惹かれ合っていく、ヤクザ×BL×旅の注目作だ。

大阪出身同士、すぐに意気投合したという和田と高橋が作品を振り返った。また、影響し合っていく片岡と小田島にちなみ、和田と高橋にとって「人生が変わった」時を教えてもらった。

(※)…高橋大翔の「高」は、正しくは「はしご高」

初共演も…関西人同士の謎の絆で相性バッチリ

――見どころが詰まった作品です。和田さんは人望ある若頭の片岡、高橋さんは密命を受けて同行する寡黙な小田島を演じています。

和田：最初に原作を買って読んで、そこから勉強というか、BLものもヤクザものもめっちゃ見ました。ただ片岡って、いわゆるヤクザな感じではないので、そこが難しかったですね。それにBLといっても、結果としてBLにはなっているかもしれませんが、片岡は男性が好きというより、小田島という人間を好きになるんです。

高橋：そうなんですよね。BLというよりは仁義の先の愛というか。

和田：マジでそう。ヤクザとBLって実写ドラマであまりなかったと思うんですけど、ヤクザって例えば本当の家族じゃないのに“家族”と言うとか、ただとにかく人に惹かれていくという意味でも、真逆なようでいて、ヤクザとBLって実は相性がいいのかなと思いました。

――初共演です。カメラの外ではどんな関係性だったのでしょう。

高橋：小田島は極端に寡黙なところがありますが、僕自身は割としゃべったりふざけたりする方です。作品では小田島がよくしゃべる片岡につっこむ感じでしたが、カメラの外では僕が和田さんにツッコまれる感じが多かった気がします。

和田：大翔は、柔らかくポンってボケる感じが多いんだよね。

高橋：片岡さんには、ボケたら確実につっこんでくれるという安心感がありました。そこは最初から。僕たち関西人なんですよ。和田さんがボケたときには僕がツッコミます。

――おふたりとも大阪出身ですね。関西人としてのDNA的なところで共鳴したのでしょうか。

和田：たしかに謎の絆はあるかもしれない。

高橋：普段、「ボケたのに!」というときもあるんですけど、和田さんはちゃんとツッコんでくれます。

和田：アハハ!

高橋：でもカメラが回ると僕がツッコむ側に回る。それもなんだか面白かったです。

宮本亜門からの金言「あなたはあなたを貫きなさい」

――第1話ラスト、海辺で小田島が片岡の背中に銃を向けるシーンがありますが、終盤にも車中である重要なシーンが登場します。第1話と終盤では、その2つのシーンをとっても、互いへの気持ちがかなり変化しているのが伝わってきます。

和田：あの終盤のシーンは、撮影自体が後半でした。あそこにあるのって、片岡の愛でしかない。撮影をやっていくにつれて、役だけでなく、役者として大翔への愛も深まっていきますし、自分は何の違和感もなく臨めました。あそこは大翔のほうが難しかったと思います。

高橋：あの車中の場面に全部を持っていくため、いかにあそこで小田島の本音をしっかり出せるのかを考えて、すべてを作っていっていました。1話の銃のシーンもそうですし、そのあとのほかの場面も、あそこのためにやっていたと思います。

和田：間違いない。

――片岡と小田島は影響を受け合っていきます。おふたりは芸能界のお仕事を始めてから、多くの方に出会ってきたと思いますが、特に影響を受けた人や作品がありましたら教えてください。

和田：僕は宮本亜門さんです。『画狂人 北斎』(19年)という舞台をやらせていただくことになったとき、その舞台が終わったら「もう芸能界を辞めよう」と思っていました。というのは、当時、ありがたいことに2.5次元舞台に出演させていただけるようになっていたことで、SNSでかなり批判を受けていました。それが作品ではなく、僕個人への悪口になっていて。「みんなに幸せになってほしくてやっているのに、こんなにも悪意を向けられるんだ」と思って、「もう辞めよう」となっていました。

――つらいですね。

和田：亜門さんと稽古させていただいたのは、そんなときでした。亜門さんは61歳になったタイミングだったのですが、「還暦を終えて1歳になったから、今から僕は赤ちゃんなんです」とおっしゃって、稽古場でもめっちゃ無邪気でした。そこまでに亜門さんもいろいろなことを経験されて、いろんな声を聞いたと思いますが、その姿を見て「自由で強いな」と思いました。それがきっかけで自分も性格が一気に変わって。まさに人生でミラクルが起きたんです。

高橋：へえ!

和田：それまで「お客さまがこう言ってるから、こうしよう」だったのが、「自分がこうだからこうする。そしてお客さまをついてこさせるんだ」という意識に変わりました。するとありがたいことに、応援してくれる方が増えたんです。今はそのスタイルでずっとやっています。

――ちなみに亜門さんにそのことは。

和田：ご一緒できたのがそのときだけだったので伝えられていませんが、ただ千秋楽のあと、僕の気持ちを感じ取ってくださったのか分かりませんけど「あなたはあなたを貫きなさい」と言ってくださったんです。僕にとってはとても大きな出来事でした。