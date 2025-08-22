フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ドラマ『あなたを殺す旅』を9月26日から独占配信する(毎週金曜20:00最新話配信)。

このドラマは、浅井西氏による同作名コミックを実写化するもの。BLジャンルの中でも根強い人気を誇る「ヤクザ×BL」。ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた本作では、和田雅成、高橋大翔がW主演を務める。

多くの組員から愛されるヤクザの若頭・片岡錦司役を演じるのは、舞台『刀剣乱舞』シリーズ『呪術廻戦』をはじめ、ドラマ『神様のサイコロ』で単独初主演を務め、主題歌でアーティストデビューをするなど活躍の幅を広げる和田雅成。

とある騒動をきっかけにほとぼりが冷めるまで片岡と行方をくらます旅へ出る組員の小田島漣役を、『MEN'S NON-NO』専属モデルを務め、映画『赤羽骨子のボディガード』、『わたしの幸せな結婚』や、ドラマ『離婚後夜』、『真夏のシンデレラ』、『アオハライド』などに出演した高橋大翔が演じる。

さらに、桐井組専務で三代目組長の実の息子・桐井圭人役に遊屋慎太郎、桐井組構成員・朝日海帆役に堀海登、桐井組本部長・熊倉源一郎役に寺中敬輔、桐井組三代目組長で圭人の父親・桐井清三役に工藤俊作、その妻で圭人の母親・桐井京華役に小沢真珠が脇を固める。

片岡を殺すという命令を組長の息子の桐井から受けて旅に出た2人。今まで片岡という人物にどこか惹かれながらも、相容れない感情を持っていた小田島が、旅を通して片岡の人としての懐の深さと温かさを感じ始める。

一方、片岡も小田島の意外な一面に興味を持ち、2人の距離は近づいていき…自身の過去や使命と、片岡への気持ちで揺れる小田島が出した答えとは。

主題歌は、注目の若手シンガーソングライター・山本大斗の作詞・作曲による書き下ろしとなる「徒然 - Tsurezure」が決まった。

コメントは、以下の通り。

■和田雅成

「“ヤクザ×BL”自分にとってどちらも挑戦的で初めて触れる世界、そして演じさせて頂いた片岡という人物は、自分には無いモノをたくさん兼ね備えていて、それを探す旅でもありました。

BLとしての濃密なドラマと、極道の世界特有の緊張感。

この作品の持つ魅力を存分にお伝え出来ればと思います」

■高橋大翔

「小田島漣役を演じました、高橋大翔です。

小田島はヤクザの組員で、悲惨な生い立ちがあり、無表情で多くは語りません。

今までの自分の人生と経験では補えないものばかりで、和田さんと監督とも撮影前から何度も作品について話し合い、丁寧に時間をかけて役作りしてきました。

演じてきてここまで苦しくて、寄り添えた役はありません。

僕たちの旅路を、是非見届けていただきたいです」

■原作：浅井西氏

「『あなたを殺す旅』にドラマという新しいかたちを与えていただき、更にたくさんの方々に知っていただけることがほんとうにうれしいです。和田雅成さん演じる片岡の圧倒的な輝きと、髙橋大翔さん演じる小田島の壊れそうな透明感。２人が辿ったあの夏の旅をぜひ体感してください」

■主題歌：山本大斗

「『あなたを殺す旅』の主題歌を務めさせていただき光栄です。

作品のもつ軽快さと物悲しさが入り混じった空気感、そして複雑な過去や心境を抱えながらも純粋で真っ直ぐな感情をどこかに隠し持つ小田島のこと、それらを読み解かんとするように曲を書き進めていきました。

ドラマと共に、観てくださった方々にとって大切な曲になってもらえれば嬉しいです」

(C)2025「あなたを殺す旅」製作委員会 (C)浅井 西/徳間書店・コルク